Comète, le tendre album des éditions Flammarion

Comète est une belle histoire d’amitié, entre un garçon et un chien, paru aux éditions Flammarion, en mars 2020. Un livre de Corrine Averiss et Sébastien Pelon, qui présente l’espoir, la maladie, la séparation, l’attente, l’inquiétude et l’amitié.

Comète est vraiment la meilleure amie de Finn. La chienne adore emmener le jeune garçon en promenade dans le parc. Elle aime aussi s’asseoir tout près de lui, quand il joue au petit train. Et encore plus, elle adore faire sa sieste sous la tente de Finn, tandis que lui essaie de trouver sa place… Mais un jour, comète n’a pas voulu quitter son coussin, ni pour se promener, ni pour jouer au petit train, ni même pour aller faire une sieste sous la tente de finn. Maman expliqua que Comète n’allait pas fort, et qu’il fallait l’emmener chez le vétérinaire. Finn enveloppe alors Comète dans la couverture à carreaux préférée…

Comète est la chienne de Finn, mais surtout sa meilleure amie, avec qui il partage beaucoup de jeux et de moments. Aussi, lorsque la chienne doit aller chez le vétérinaire, car elle semble fatiguée, Finn s’inquiète et Papa essaie de lui expliquer ce qu’est l’espoir… Le récit est très bien détaillé, tout en douceur et tendresse, avec toutes les étapes, pour comprendre la séparation difficile et l’attente pleine d’espoir. Un sentiment positif, malgré la triste situation, pour garder espoir et apporter du courage à sa chienne adorée. Le texte est simple, adapté aux jeunes lecteurs, avec quelques répétitions, qui offrent un certain rythme. L’histoire est touchante, pleine de tendresse et d’espoir, pour un jeune garçon à son animal de compagnie. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, des personnages expressifs et un bel univers graphique.

Comète est un bel et tendre album, qui présente l’amitié d’un jeune garçon pour sa chienne, sa meilleure amie, qui va devoir attendre de savoir ce qui se passe et espérer son retour, tandis que celle-ci doive rester chez le vétérinaire.