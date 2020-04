Justin Bieber « Changes » : le chanteur plus amoureux que jamais !

La pop star revient avec « Changes « un album R&B mature où il mets en scène son amour pour sa femme Hailey Bieber.

Souvenirs, souvenirs…En 2009 Justin Bieber était passé de l’anonymat au rang de star avec My World un album pop R&B multi-platiné écoulé à des millions d’’exemplaire. Fort de ce succès l’ado canadien continua de faire danser la planète, enchainant les albums à succès « Believe » (2012), « Under the Mistletoe » (2011) jusqu’à la consécration avec « Purpose » (2015). Des méga-tubes planétaires, en veux tu en voilà, récupérés par le cinéma, la télé et la pub, une tournée mondiale des stades et puis…plus rien ! On désespérait de réentendre un jour Justin Bieber qui avait soudainement disparu de la circulation, suite de la suppression en 2017 des dernières dates du « Purpose World Tour » pour pétage de plomb et excès de substances diverses et variées. C’est donc avec un plaisir extrême que l’on apprend son retour. Retour d’autant plus satisfaisant que « Changes » reprend l’histoire là où on l’avait laissé autrement dit après le fabuleux « Purpose ». Basse monumentales, mélodies pop dance, hip hop, voix alléchante, le canadien demeure cette infernale machine R&B 2.0 qui entend bien à conserver son titre de phénomène pop mondial. Pour construire ces 16 nouveaux titres, le chanteur s’est entouré de Poo Bear et Josh Gudwin, son producteur et ingénieur de confiance, et bien sûr a invité quelques stars de la scène hip hop underground telles que Quavo, Travis Scott, Post Malone ou Lil Dicky. Alors, quelles sont les raisons de ce changement ?

En 2019, Justin Bieber s’est marié à Hailey Baldwin, mannequin et fille du comédien Stephen Baldwin. Le teenager qui chantait « Baby » est devenu un homme, un adulte responsable…totalement sobre. Et dans « Changes » il entend bien nous le faire savoir. D’entrée « All Around Me » met en lumière ce passage à la maturité. Dans cette complainte, il supplie sa compagne de rester à ses côtés, lui dit qu’il a besoin de sa présence physique journalière. Ce chant incantatoire en forme de prière, on le retrouve d’ailleurs dans tous les titres, comme le sucré « Come Around Me ». Dans la continuité de cette ode à l’amour en couple, il y a « Get Me », titre qui nous attire doucement vers un une pop moderne avec des superpositions de chœurs, de voix leads savamment alambiquées, ou « Second Emotion » aux basses si lourdes qu’elles vous enfonce le plexus avec en guest l’excellent Travis Scott. La fièvre monte d’un cran avec « Running Over » et sa rythmique ensorceleuse, ses chœurs en spirale et ce flow entêtant de Lil Dicky. « Yummy » vous renvoie en surface pour une bonne bouffée d’oxygène avant la montée finale tout en apesanteur de « E.T.A ». Véritable tube en puissance, « E.T.A » est un slow ensorcelant dont ne se lasse pas et qui devrait être diffusé en boucle sur les dancefloor internationaux à l’été 2020. Elaborée par les deux talentueux producteurs cités plus haut, la musique de Justin Bieber est construite avec intelligence et prend le parti du son aux riches couleurs du plaisir, de l’humour et de la fête comme le témoigne le très déroutant « Forever » où Post Malone injecte son flow identifiable entre mille. Saluons donc l’arrivée de ce cinquième album de très bonne tenue aux titres accrocheurs, dotés par moments de petits brin de folie électro aux belles envolées lyriques.

Jean-Christophe Mary

« Changes » (Mercury/Universal)

1-All Around Me

2-Habitual

3-Come Around Me

4-Intentions

5-Yummy

6-Available

7-Forever

8-Running Over

9-Take It Out On Me

10-Second Emotion

11-Get Me

12-E.T.A.

13-Changes

14-Confirmation

15-That’s What Love Is

16-At Least For Now