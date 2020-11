Bonne Maman – Mon calendrier de l’Avent 2020

Bonne Maman, marque française de confitures, de gâteaux, de yaourts et desserts et compotées, présente, pour finir cette année 2020 dans la gourmandise, Mon calendrier de l’Avent. Un joli coffret, comme une armoire, qui cacherait bien des surprises fabuleuses, comme un livre dissimulerait de fantastiques contes.

Bonne Maman est une marque française, qui débute en 1971, au cœur du Lot, pour proposer des confitures. Des produits de grande qualité, dans un pot en verre traditionnel, avec une recette simple dont le succès est rapide. Une vingtaine d’années plus tard, la marque va se développer et présenter une nouvelle gamme, les gâteaux. Ainsi, Bonne Maman va continuer au fur et à mesure des années, de nous épater, de nous émerveiller et de combler nos gourmandises, à travers des gammes de produits de qualité, devenus de grands classiques, connus de tous.

Pour cette fin d’année, Bonne Maman présente son calendrier de l’avent, en édition limitée, avec 23 plaisirs gourmands et une surprise de Noël exclusive à découvrir. Un fabuleux coffret, qui ressemble à une belle armoire, tout à fait dans l’esprit de la marque, authentique et gourmande, sobre et élégante. Aux couleurs de Noël, le calendrier invite à révéler l’esprit de Noël, qui plane tout doucement, en attendant ce grand jour. Ainsi, pour patienter jusque-là, bonne Maman propose un compte à rebours aussi gourmand qu’excitant !

A l’intérieur de l’armoire, des étagères avec tout ce qu’il faut pour la cuisine est à retrouver, entre pots de confitures, fruits, ustensiles de cuisine, gâteaux, cadeaux, bougies, théières, farine, boules de Noël, chat, infusions… Des fenêtres, plus ou moins grandes, numérotées, où se cachent plusieurs produits, entre autres petits pots de confiture et gâteaux.

Dans la première case se trouve un petit pot de confiture de 30g, de mangues, pêches et citrons verts. Un délicieux mélange pour une recette originale, dans une nuance exotique, tout à fait surprenante et séduisante, douce et rafraîchissante.

Derrière la deuxième case se cache un deuxième petit pot de confiture. Une recette plus classique, framboises et groseilles, des fruits rouges savoureux, qui se marient parfaitement, offrant ce goût suave de fruits rouges.

La troisième fenêtre se trouve un petit pot de confiture d’oranges douces et fruits de la passion, qui offre un mélange plein de saveurs, acidulées et exotiques. Une recette qui est ancrée dans l’esprit des fêtes.

Derrière la quatrième fenêtre, un peu plus grande, figure un sachet d’infusion Douceur. Une nouveauté qui vient introduire un nouveau rituel de bien-être, avec une touche de douceur, de gourmandise et un parfum délicat.

Un petit pot de confiture de cerises à la fleur de sureau est à découvrir derrière la fenêtre numéro cinq. Une nouvelle recette bien équilibrée, tout en douceur, avec la petite acidité des cerises et la douceur florale du sureau.

Dans la sixième case se trouve un petit pot de confiture d’abricots et mangues, une recette savoureuse et douce, très plaisante à retrouver au petit déjeuner et à tartiner sur du pain frais, avec du beurre.

La septième case cache un petit pot de confiture fraises et fraises des bois. Un classique, de nouveau, que l’on aime à retrouver. La recette est pleine de goût, avec la force supplémentaire de la fraise des bois.

Un petit gâteau chocolaté est dissimulé derrière la huitième fenêtre. Une nouveauté, une petite tartelette au chocolat au lait, avec une pâte croustillante et un chocolat aussi savoureux que fondant.

La neuvième fenêtre dévoile un petit pot de confiture ananas et fruits de la passion. Un mélange exotique, original et exclusif, légèrement acidulé, qui invite au voyage et au dépaysement.

Dans la dixième case se trouve un petit pot de confiture de pamplemousses et fruits du dragon. Une recette audacieuse et surprenante, très exotique, mêlant le fruit du dragon très doux et l’acidité du pamplemousse.

Derrière la onzième fenêtre se cache un petit pot de confiture de nectarines blanches et pêches. Une recette classique de l’été, qui propose de redécouvrir ces saveurs chaudes et ces fruits juteux.

La douzième case dissimule un nouveau sachet d’infusion Bonne journée. Un mélange d’hibiscus, menthe poivrée et réglisse, pour une promesse de matins radieux et bienfaisants.

Un petit pot de confiture est à découvrir dans la treizième case, fraises à la verveine. Une recette inédite et subtile, où la douceur de la fraise fruitée va à la rencontre de la fraîcheur de la verveine.

Un deuxième petit de confiture ananas et fruits de la passion est à retrouver derrière la quatorzième fenêtre, avant de trouver, dans la quinzième case un petit pot de confiture de myrtilles et cassis. Une recette un peu plus parfumée, avec ces deux fruits rouges qui ont plus de caractère.

Dans la seizième case se cache un sachet de deux savoureuses galettes Bonne Maman. Des galettes pur beurre, à partager, un gâteau sec incontournable, que tout le monde aime, pour un moment de pêché mignon.

La case numéro dix-sept dévoile un petit pot de confiture citrons et Yuzus. Une recette acidulée, étonnante et gourmande. Les deux fruits se mêlent à merveille, pour tous ceux qui aiment les agrumes.

Derrière la dix-huitième fenêtre se trouve un petit pot de confiture de framboises et litchis. Un mélange alliant la douceur parfumée de la framboise aux saveurs délicates et florales du litchi, pour éveiller les papilles.

Un petit pot de confiture d’abricots à la lavande est à retrouver derrière la fenêtre numéro dix-neuf. Une recette savoureuse et parfumée, entre la saveur fruitée de l’abricot et les notes florales de la lavande.

Dans la vingtième case, un sachet d’infusion est à découvrir. Une infusion Beaux rêves, à prendre le soir, et qui invite à profiter des vertus de la verveine, du tilleul et de la rose de Damas, pour un sommeil réparateur.

La vingt et unième fenêtre dévoile un petit pot de marmelade d’oranges et cannelle. Un parfum de fêtes, avec des zestes d’oranges, que l’on aime toujours à retrouver en cette période. Une recette emblématique de l’hiver, pour un instant de pure gourmandise.

Une deuxième petite tartelette au chocolat au lait est à retrouver derrière la fenêtre numéro vingt-deux, tandis que la vingt-troisième case présente un petit pot de confiture de cerises aux épices de Noël. Une nouvelle recette de Noël, qui offre une un doux moment harmonieux et suave.

Enfin, la dernière fenêtre cache le petit cadeau de Noël. Nous ne dévoilerons pas tout, car l’effet de surprise est toujours agréable à vivre. L’objet est lumineux, beau, parfait pour ces fêtes !

Le fabuleux calendrier de l’Avent Bonne Maman est un grand et beau coffret, invitant à la gourmandise, qui va de surprise en surprise. Beaucoup de confitures sont à découvrir et déguster, parfaites pour débuter les journées de ce mois de décembre et d’autres produits gustatifs aussi. Derrière les fenêtres, des petits mots ou dessins sont à retrouver, pour embellir la journée. L’ensemble est somptueux, savoureux, chaleureux et très gourmands, invitant à patienter dans la gâterie, jusqu’à Noël !

La marque française Bonne Maman et toutes ses gourmandises que l’on aime à retrouver sont à découvrir par ici…