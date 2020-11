Dire Straits , The Studio albums 1978-1991 : Des méga hits aux sonorités 80’s

Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love, So Far Away, Down to the Waterline, Money from Nothing … des tubes et quels tubes. Les fans vous le diront: lorsque Dire Straits a annoncé son retrait de la scène musicale en 1995, cela a sonné comme la fin du monde pour bon nombre d’entre eux. Vingt cinq ans après, quel immense plaisir de découvrir ce beau coffret qui refait vivre l’âme du groupe.

Formé à l’été 1977 à Deptford en Angleterre, Dire Straits fût l’un des groupes de pop rock les plus créatifs et les plus surprenants des 80’s. Dès le premier album « Sultans of Swing », Mark Knopfler (guitariste soliste et chanteur), son frère David Knopfler (guitariste rythmique), John Illsley (bassiste) et Pick Withers (batteur) auront marqué les esprits avec cet album et ce titre qui deviendra l’hymne du groupe. Soit une poignée de chansons composées par Mark Knopfler qui installeront le quatuor comme l’un des pionnier du renouveau de la scène country rock influencée par J.J. Cale et Bob Dylan. Le quatuor explosera sur la scène internationale avec les succès de quatre albums cultes « Communiqué (1979), « Making Movies (1980) « Love over Gold » (1982 ), « Brothers in Arms » (1985) et « On Every Street » (1991) totalisant ainsi plus de 140 millions de copies. Après le départ de David Knopfler en 1982, les nombreux changements survenus dans la manière de composer et la ligne musicale du groupe, rien n’aura entaché l’esprit et le son Dire Straits. Il est même remarquable que cette belle entité musicale ait survécu et ait su restée resté intact dans le cœur des fans après le départ de Mark Knopfler en 1995. Au fil du temps, Dire Straits s’en est même retrouvé plus fort, plus grand , et continu toujours aujourd’hui à faire rêver des millions de guitaristes en herbe. Lors de ses concerts solo, il faut voir l’hystérie du public lorsque Mark Knopfler entame les standards de son groupe de jeunesse comme ce fût le cas le 17 juin 2019 à Bercy.

Surnommé « l’homme tranquille du rock ‘n’ roll » Mark Knopfler a toujours été un grand auteur de chansons. Tant dans la manière de structurer les mélodies, de peaufiner les arrangements, que dans l’intelligence et la richesse de ses textes. Côté musique justement, il a souvent redéfinit les limites du blues et du country-rock, leur insufflant une certaine finesse et légèreté. Les aficionados apprécient Dire Straits pour ses titres élégants au caractère universel qui traversent le temps et touchent toutes les générations. L’autre atout du quatuor est la voix, mêlant le phrasé de Bob Dylan à l’élégante décontraction de J.J. Cale, ce qui donne cette voix identifiable entre mille. Mais c’est surtout le redoutable toucher de guitare de Mark Knopfler, ce « fingerpicking » (inventé par les bluesmen et popularisé par Chet Atkins !) doté d’un style propre qui capte l’oreille. Plutôt que de fouiller dans la musique disco ou les super productions FM clinquantes dans lesquelles baignaient les 80’s, le surdoué de la guitare se concentrait sur l’essentiel : l’émotion que procure une bonne chanson.

Quel plaisir donc de retrouver les mêmes sensations éprouvées lors de l’écoute de ces albums à leurs sorties dans les 70’s, 80’s et 90’s. Le coffret comprend les 6 albums studio du groupe présenté au format digipack regroupés dans un coffret “mini-vinyle” avec posters et reproductions des pochettes originales, ainsi que les paroles et les crédits. Un nouvel éclairage qui ravira les collectionneurs et puristes du genre .

Jean-Christophe Mary

CD 1– Dire Straits

Down To The Waterline

Water Of Love

Setting Me Up

Six Blade Knife

Southbound Again

Sultans Of Swing

In The Gallery

Wild West End

Lions

CD 2– Communiqué

Once Upon A Time In The West

News

Where Do You Think You’re Going?

Communiqué

Lady Writer

Angel Of Mercy

Portobello Belle

Single-Handed Sailor

Follow Me Home

CD 3– Making Movies

Tunnel Of Love

Romeo And Juliet

Skateaway

Expresso Love

Hand In Hand

Solid Rock

Les Boys

CD 4– Love Over Gold

Telegraph Road

Private Investigations

Industrial Disease

Love Over Gold

It Never Rains

CD 5– Brothers In Arms

So Far Away

Money For Nothing

Walk Of Life

Your Latest Trick

Why Worry

Ride Across The River

The Man’s Too Strong

One World

Brothers In Arms

CD 6 On Every Street

Calling Elvis

On Every Street

When It Comes To You

Fade To Black

The Bug

You And Your Friend

Heavy Fuel

Iron Hand

Ticket To Heaven

My Parties

Planet Of New Orleans

How Long