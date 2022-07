Boss Rénoma T1 et T2 : un spin-off de la série Prisonnier Riku aux Éditions Akata

Quand tu débarques dans la prison de haute sécurité de l’île du paradis, tu sais déjà que tu vas avoir des problèmes. Encore plus importants que ceux qui t’y ont fait rentrer !!! Le futur Boss Rénoma passe de numéro deux d’un gang redouté de la mégalopole de Tokyo. À numéro zéro de la 27e menuiserie de la prison !

Mais ce n’est sans compter son caractère explosif et dominateur qui va lui permettre de grimper assez rapidement les échelons sociaux carcéraux et devenir le Boss Rénova !

Un shonen mêlant baston et survival en milieu carcéral ! En deux tomes, avec petit clin d’œil à feu Takahiro Satō, faisant office de spin-off de la série incroyable, Prisonnier Riku.

Disponible depuis le 16 juin 2022 aux éditions Akata. (+14) Violent/baston/langage grossier.

Le décor :

La mégalopole de Tokyo… Une ruelle du bidonville…

Après l’arrivée d’une météorite ayant scindé Tokyo en deux parties, une hiérarchie bien dessinée s’est installée. D’un côté, les plus chanceux et riches. De l’autre, les quartiers les plus touchés par la discrimination, où des gangs ont émergé pour survivre et ont imposé la loi « du plus fort » !

Dans un des bidonvilles, une milice armée et des membres du gang du Double Dragon Cross se tiennent en joue. On accuse Sasaki Rénoma, le numéro deux du gang, de meurtres.

Tout se passe rapidement : la prise du gros poisson. Son jugement. Puis, sa condamnation à intégrer pour 28 ans, la prison la plus redoutée de l’île du Paradis !!

Il est « confié » au bon soin du commandant de la 27e menuiserie. Mais déjà, lorsqu’on lui demande de se présenter à ses nouveaux « camarades », il fait preuve d’une certaine réticence. Bien que le commandant tente de l’y obliger, Sasaki termine vite en cellule d’isolement pour son arrogance !!!

Mais, sa renommée fait déjà le tour des geôles où il est enfermé. Chaque prisonnier a déjà reconnu sa dangerosité, et il n’a pas fini de faire parler de lui dans ce milieu toxique où il y a déjà un boss qui règne sur ses brebis !!!!!

Le point sur le manga

Un spin-off explosif et extrêmement violent pour ce manga de « combats » centré sur le personnage de Sasaki Rénoma aux éditions Akata !!! Baston oblige dans un milieu carcéral où chacun doit faire sa place contre les lois des prisonniers déjà en place. Le scénario de Shinobu Seguchi, reste rythmé grâce aux éclats, et aux « magouilles » entreprises entre les protagonistes.

Le caractère du personnage principal Boss Rénoma n’est pas s’en laisser le lecteur de glace ! Déterminé, têtu, et impartial, son seul but est de grimper les échelons hiérarchiques carcéraux avec dommages collatéraux.

On alterne entre scènes de combat et scènes testostéronées inhérentes au sujet principal, enrobés d’un graphisme particulièrement réalistes et… Surprise… Particulièrement beau !

La conclusion :

Boss Rénoma aux Éditions Akata, même s’il est un spin-off, se lit facilement sans connaître la série d’origine. Tu l’ouvres, tu te prends des droites, des high kick. Tu partages l’ascension du perso principal dans ce milieu de criminels tarés notoires. C’est un psychopathe de première, mais tu œuvres dans ta tête pour sa cause parce que c’est un gamin. Et, quand tu refermes, tu t’en ai pris plein la gueule, mais t’es content de ta lecture !!! Peu de mangas peuvent te faire cet effet-là, et c’est pour ça qu’il vaut le détour !!!!