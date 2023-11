BRZRKR – Le deuxième tome

BRZRKR est une trilogie, qui se poursuit avec ce deuxième tome paru aux éditions Delcourt, fin septembre 2023. Un comic de Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney, qui présente un guerrier immortel dans une quête épique, pour tenter de connaître son origine.

Un compte à rebours est lancé. Deux personnages s’interrogent, l’un s’inquiète et l’autre rassure… B reste branché, il attend, patiente. Douze jours auparavant, il accueillait, chez lui, Diana. Ils parlent de vérité et B demande à Diana quelle est sa vérité. La femme explique qu’elle travaille avec lui depuis un an. Elle a bâti un département de recherche de plus de cinquante personnes autour de lui, pour pouvoir l’étudier. Diana possède différents doctorats, en physique, science cognitive, ainsi qu’un diplôme en mécanique quantique appliquée, qu’elle a elle-même créé. Elle a refusé deux prix Nobel, parce qu’elle ne voulait pas attirer l’attention sur ses recherches. Alors, après toutes ces vérités, elle ne sait pas quoi faire maintenant… après les révélations de la semaine passée, elle ne sait plus trop quoi penser. Elle semble perdue depuis que B se souvient de sa naissance et qu’il pense être un dieu !

Le récit oscille toujours entre présent et différents passés, afin de mieux comprendre le personnage complexe de B. Il y a aussi les investigations actuelles, entre missions suicides et expériences scientifiques et quantiques, sur le héros. Après avoir retrouvé, dans sa mémoire, le jour de sa naissance, le guerrier immortel, poursuit sa quête, sur ses origines et cherche son père. La bande dessinée reste violente et sombre, présentant toujours un héros singulier et mystérieux, et de l’autre, un groupe qui voit un potentiel incroyable en lui. Un tome qui est aussi touchant. En effet, l’amour et la mort se côtoient, auprès de cet immortel qui voit tous ceux qu’ils aiment dépérir, souffrir… Le comic est bien découpé, en plusieurs chapitres, offrant une lecture énergique, fluide et captivante, avec toujours certaines réflexions. Le dessin offre toujours un trait énergique et puissant, proposant un bel ouvrage.

BRZRKR se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt. Un comic bien rythmé, dans lequel la quête tourmentée de B continue, entre passé et présent, violence et souffrance, travail sur la mémoire, introspection périlleuse, intuition…

