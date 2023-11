“Spirit Power The Best Of Johnny Marr ” : déjà 10 ans !

Fondateur et auteur-compositeur de The Smiths, des collaborations divers notamment avec The The, Electronic , Modest Mouse ou the Cribs, co-auteur de BOF (Inception aux côtés d’Hans Zimmer, The Sweeney, Amazing Spiderman) et cinq albums solo, Johnny véritable touche à tout de talent célèbre ses 10 ans de carrière solo. Un condensé étincelant de sa discographie.

En quittant les Smiths en 1987, Johnny Marr entreprend un nouveau voyage musical, collaborant dans un premier temps à divers projets (Talking Heads, Pretenders, Kirsty MacColl, Pet Shop Boys ou Billy Bragg ) avant de créer au début des 90’s le groupe Electronic avec Matt Johnson (The The) et Bernard Sumner (Joy Division, New Oder) en pleine explosion brit-pop. Au tournant de l’an 2000, il fonde the Healers (2003), avant de collaborer avec Modest Mouse (2006) puis The Cribs (2008). Marre d’être un éternel sideman ou besoin de réaliser quelque chose de plus personnel, il est clair que ces différents projets ont du déclencher une envie d’émancipation. Après avoir quitté les Cribs en 2011, Johnny Marr s’exile dans sa ville natale de Manchester pour y enregistrer son premier album The Messenger. Suivront 4 albums qui le conforteront à poursuivre l’aventure solitaire. “Spirit Power” mets en lumière l’étendue musicale de ces dix premières années de carrière en solo. Le musicien a conçu ce recueil en sélectionnant quelques uns de ses titres préférés. La compilation s’ouvre avec le tonitruant Armatopia issu de l’album du même nom Armatopia (2019). Guitare rock , basse bondissante claviers très présents, ça démarre pied au plancher donnant le ton pour le reste de l’écoute.

Ces 16 titres, qu’il aurait pu sortir en d’autres temps avec Morrissey quand il était l’architecte sonore des Smiths, sont un retour à ses racines britpop. Parallèlement Johnny Marr a démontré une affection pour les musiques electro et les rythmique dance. On trouve ici des titres racés, élégants, dont l’âme et le cœur palpitent sur des rythmiques electro disco syncopés. On le savait déjà, la guitare est l’un de ses atouts principaux en dehors de ces indéniables talents d’auteur-compositeur. Les écoutes et réécoutes de cette bande son nous renvoie a ce beau passé : les arrangements complexes et entrelacés, les riffs insistants trouvant un contrepoint dans les mélodies élastiques mais précises, des chansons romantiques qui flirtent avec le passé mais solidement ancrées dans le présent. Sans surprise ce best off rassemble un ensemble de valeurs pop britanniques classiques autour d’une production rock 90’s. Si le dernier album en date Dreams Pts. 1-4 (2022) est largement représenté avec pas moins de 4 titres Spirit Power & Soul Fever, Night and Day, Sensory Street et Tenement Time, l’excellent Playland (2014) est lui aussi bien représenté avec pas moins de trois titres “Easy Money , Dynamo et Candidate”. Playland met davantage l’accent sur les rythmes de danse proéminents “Easy Money” et les arrangements synthétiques chatoyants “Candidate”, tout comme l’album Call the Comet (2018) avec Hi Hello, Spiral Cities et Walk Into The Sea.

Ici la six corde tisse de beaux paysages sonores riches et cinématographiques. L’urgence d’exécution des titres donne à l’ensemble une réelle sensation de fraîcheur. A noter que ce best off contient deux nouvelles chansons, « The Answer » et « Somewhere » qui ont été enregistrées avec le guitariste et coproducteur James Doviak, ainsi qu’une reprise de « I Feel You » de Depeche Mode, sortie à l’origine pour le Record Store Day en 2015. En décembre, Johnny Marr fêtera ses 10 ans en tant qu’artiste solo et donnera deux concerts à Manchester dans la nouvelle salle des studios Aviva les 7 et 8 décembre entouré d’un orchestre de 30 musiciens dirigé par la chef d’orchestre Fiona Brice. Ceci étant dit, une question se pose : à quand une date chez nous ?

Jean-Christophe Mary

“Spirit Power: The Best Of Johnny Marr`

Armatopia

New Town Velocity

Easy Money

Spirit Power & Soul

Hi Hello

Somewhere

The Messenger

I Feel You

The Answer

Dynamo

Spiral Cities

Night and Day

Sensory Street

Walk Into The Sea

Candidate

16-Tenement Time