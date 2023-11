Calendrier de l’Avent Le Chocolat des Français 2023

Le Chocolat des Français propose un calendrier de l’Avent 2023 qui décoiffe. En plus de nous régaler durant tout le mois de décembre, il va nous embarquer au cœur d’un univers fun et coloré, dans un parc d’attractions, mais pas n’importe lequel ! Alors accrochez vos ceintures et « Bienvenue à Chocoland ».

Le Chocolat des Français – Le coup de cœur de la rédaction

Il suffit de compter nos chroniques chocolatées pour se rendre compte à quel point nous sommes gourmands à la rédaction de FranceNetInfos. Et l’année dernière, nous avions eu un énorme coup de cœur pour Le Chocolat des Français que nous avions découverts à l’occasion des fêtes de fin d’année. Leur calendrier de l’Avent était esthétiquement sensationnel, quant à la collection de Noël, personnalisée et pétillante. Sans oublier leurs nombreux bonbons et chocolats qui, en plus de leurs formes originales, sont divins.

Le Chocolat des Français – Quant Art rime avec Gourmandise

Le Chocolat des Français, c’est également l’Art du détail. La marque a la particularité de s’accompagner d’illustrateurs talentueux qui habillent les packagings de leurs coffrets et tablettes de chocolat. Elle se démarque par son humour, en partie grâce à la personnalisation de ses produits, notamment dans l’utilisation de jeux de mots : « Ton plus beau cadeau c’est moi », « Fais pas ton Grinch », « Le chocolat préféré du Père Noël ». D’ailleurs, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir les actuelles collections et les éditions limitées. Vous allez en prendre plein les yeux !

Le super calendrier de l’Avent Bio – « Bienvenue à Chocoland »

Le super calendrier de l’Avent Bio 2023 signé Le Chocolat des Français nous embarque au cœur d’un parc d’attraction en effervescence, à Chocoland. Il fait partie de ces calendriers que l’on apprécie d’observer encore et encore, étant donné la richesse des couleurs, des formes, des détails. Et cette année, on doit l’ambiance psychédélique au talentueux illustrateur Valentin Pujadas. Son univers enfantin quelque peu décalé ressort fièrement. On a d’ailleurs l’impression de se retrouver face à un cherche et trouve. Quant au thème de la fête foraine, il est bien au rendez-vous : grand huit, carrousel, montagnes russes, manèges, créatures effrayantes, etc.

Quand le chocolat se transforme en attraction

Vous l’aurez compris, nous allons déguster de délicieuses gourmandises chocolatées durant tout le mois de décembre. Et cette année, l’équipe a décidé de glisser 24 recettes à croquer dans des cases individuelles. Les gourmands seront donc rassurés d’apprendre qu’elles ne s’échapperont pas ! Au programme, des oursons guimauve lait, des truffes caramel, chocolat et noisettes, des carrés lait, caramel et sel, des mendiants, des billes croustillantes, des amandes enrobées, etc. Et il est important de savoir que Le Chocolat des Français propose des recettes Made in France, 100 % pur beurre de cacao, sans huile de palme et certifiées par le label AB. Des qualités que l’on retrouve d’ailleurs lors de la dégustation des chocolats, une valeur sûre !

Une collection de Noël qui vaut le détour

Le Chocolat des Français propose quelques pépites à l’occasion de Noël, et notamment un coffret de 3 mini tablettes de chocolat sur le thème de « Chocoland ». Une idée de cadeau à petit prix qui va faire sensation auprès d’artistes fans de chocolats tels que nous sommes. Pour ceux qui aiment les chocolats qui croustillent, la marque propose aussi une « Boule de Noël » au look coloré qui renferme de délicieuses billes de céréales Noir et Lait. Un délice !

Vous l’aurez compris, le calendrier de l’Avent Le Chocolat des Français 2023 est sensationnel. Si vous avez envie de vous l’offrir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel avant qu’il ne soit épuisé !