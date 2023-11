L’arbre au milieu du village – Ed. Glénat jeunesse

L’arbre au milieu du village est un album jeunesse d’Orianne Lallemand et Camille Gabert, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2023. Une belle histoire d’amour entre un arbre et les villageois, qui offre également un témoignage touchant, sur le temps qui passe.

Il avait poussé là, dans la forêt, le petit arbre au milieu des grands. Certains d’entre eux s’élevaient immenses et majestueux, d’autres étaient vieux et creux ! Tous les autres arbres étaient plus hauts que lui. Mais le petit arbre grandissait joliment et tranquillement. Il prenait tout son temps pour s’épanouir et s’élever. Mais un jour, des hommes et des machines vinrent défricher, abattre, raser la forêt, pour bâtir un village. Ils avaient de vastes projets ! Les grands arbres tombés, seul restait le petit arbre, oublié de tous. Un village a poussé, à la place de la forêt, avec des maisons, une église, un boulanger, une place et encore des maisons…

Le récit est assez plaisant, présentant la vie d’un petit arbre, qui va découvrir bien des choses, entre la forêt rasée autour de lui, puis l’amour des villageois. Tout en grandissant, il va voir des enfants grandir, le village évolué, changé, et un entrepreneur prêt à l’abattre, pour construire son supermarché ! Le texte reste adapté et plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs. Il est bien détaillé, permettant de découvrir le temps qui passe, avec ce témoin de la vie, cet arbre majestueux, mais aussi fragile et vulnérable face aux hommes. Ainsi, le récit vient sensibiliser les enfants à la protection de la nature et des arbres. L’amitié, l’amour, l’entraide, entre autres, sont également au cœur de cet album. Le dessin est doux, avec des couleurs plutôt tendres et un trait expressif.

L’arbre au milieu du village est un album poétique, des éditions Glénat jeunesse. Une belle histoire d’amour entre un arbre rescapé et les villageois, grands et petits, qui chaque jour partage quelque chose à lui, laissant ainsi passer les jours, les mois, les années…

