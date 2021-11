Calendrier de l’Avent Maybelline New York 2021 – Mon avis

C’est la première fois que j’ai le plaisir de présenter le calendrier de l’Avent Maybelline New York sur FranceNetInfos. Je suis donc ravie et excitée à la fois de vous donner mon ressenti à son sujet. Alors, est-ce que je l’ai aimé ? Qu’ai-je pensé de son contenu ? Suspens…

Le look du calendrier de l’Avent Maybelline New York

Je suis ravie d’avoir reçu le calendrier de l’Avent Maybelline que je trouve esthétiquement réussi. Les graphismes sont hypers modernes, les couleurs, l’idée de la cartographie new-yorkaise, je valide complètement. On est vraiment dans le thème, à l’image de la marque. J’aime l’idée d’arpenter les rues de Manhattan, à la recherche de la case à ouvrir. Son format est finalement classique, mais il fourmille de petits détails assez sympas. Time Square, East River, Brookling, Wall street, Chealsea, on s’y croirait ! Au dos, on retrouve son contenu de façon illustré, donc attention si vous ne souhaitez pas connaître la sélection à l’avance.

Pour info, le calendrier est exclusivement disponible sur AMAZON.

Le contenu du calendrier de l’Avent Maybelline New York

Et voilà le moment tant attendu : la découverte de son contenu ! Je ne partais avec aucun a priori, ni attentes particulières d’ailleurs, si ce n’est l’envie d’être surprise et de découvrir des références que je ne connais pas. Au dos du calendrier, il est indiqué que la marque a réuni plusieurs best sellers. Et je confirme que les 24 cases renferment des produits connus et reconnus de la marque en full size. Elle a clairement misé sur des produits pour les yeux, lèvres et ongles. Au programme donc, plusieurs crayons pour les yeux (x6), des mascaras (x2), un fard à paupières, des rouges à lèvres (x3), un baume à lèvres et plusieurs vernis à ongles (x10).

Mon avis sur le calendrier de l’Avent

Vous l’aurez compris, je suis complètement in love de son look. Côté contenu, je ne peux pas dire que je suis déçue, juste un peu désarçonnée… Je m’attendais à un peu plus de diversité alors qu’on a finalement plusieurs produits de la même famille, avec notamment 10 références de vernis à ongles. Après, pourquoi pas, les couleurs sont sympas, dans des univers complètement différents, avec deux Color Show, rose et violet irisé, ainsi que deux indispensables, à savoir une base et un top coat. Sans oublier quelques indémodables, couleur noire, rouge, bordeaux, blanc nacré. Pareil pour les crayons, ils sont nombreux et pas si différents au final, même si je suis toujours partante pour tester de nouvelles références. Mais j’avoue que j’aurais adoré découvrir une palette de fards à paupières parce que je sais qu’ils en font des très sympas.

En conclusion

Globalement, je dirai que ce calendrier de l’Avent Maybelline fait partie de ceux que l’on achète en connaissance de cause. Soit, parce qu’on connaît les références, qu’on les adore et qu’on souhaite les stocker. Soit, pour le partager avec sa sœur ou une copine, puisqu’il s’agit uniquement de full size. Et puis, au prix de 59,90 €, le calendrier est largement rentabilisé et ça, c’est plutôt chouette !

