Comment introduire le “dirty talk” dans une relation qui va mal

La première impression que vous avez du « dirty talk », c’est que c’est facile et excitant quand vous l’entendez dans des films, des séries ou des séquences pornographiques. Pourtant, c’est loin d’être la réalité. Comment s’y prendre ? Êtes-vous assez courageux pour faire le premier pas ?

Vous vous posez certainement l’une de ces questions. D’après plusieurs thérapeutes de couples, ces préoccupations inquiètent certains patients. Ce sont surtout les femmes qui souhaitent se lancer dans ces pratiques « un peu cochonnes » mais qui gardent ce fameux blocage en face de leur partenaire.

C’est assez dommage de ne pas adopter dans certains cas le « dirty talk » pour améliorer sa relation sexuelle et conjugale. D’après le Dr. Jull McDevitt, Sexologue basée dans l’état de la Californie, les paroles cochonnes peuvent produire dans le cerveau et dans les organes de reproduction une excitation sexuelle. Cela est dû au fait que ces paroles coquines nous poussent à imaginer des scénarios excitants. Le Dr. McDevitt finit par affirmer que c’est sans doute, une prise de risque dans le couple. Cependant, si l’un des deux partenaires arrive à introduire ces pratiques alors la relation sexuelle prendra un virage sexy et excitant

Communiquez votre envie de tenter le dirty talk

Il est tout à fait normal, qu’avant d’engager un nouvel acte sexuel avec votre partenaire, il sera intéressant et même essentiel de parler à votre partenaire directement pour partager ces nouvelles envies. La transparence et la bonne communication seront votre arme unique. Avant de vous lancer au lit avec une expression assez cochonne, prenez quelques minutes pour introduire le sujet.

Votre première conversation n’a pas à démarrer au lit. Profitez d’un environnement confortable après un film, un repas ou assis sur un canapé. Profitez de l’occasion pour « chauffer le terrain » et demander à votre partenaire ce qu’il (elle) aime entendre ou dire, pour se sentir excité(e).

N’hésitez pas à emmener une touche ou une parenthèse sérieuse, en disant que vous souhaitez opter pour un langage sexy et « cochon » lors des rapports sexuels. Instaurez un environnement de confiance, et de jeu agréable pour votre partenaire. Il n’est pas question de rendre la discussion sérieuse à 100%, mais juste assez pour palper l’intérêt de votre partenaire autour de ce sujet.

Procédez étape-par-étape

Dans votre démarche, choisissez la lenteur et prenez votre temps auprès de votre partenaire. Utilisez vos moyens de communication à distance comme les textos, les messages vocaux et autres moyens pour monter la pression et ainsi, démarrer le sex talk de manière élégante avant votre présence physique à côté de votre partenaire. Vous pouvez utiliser des expressions simples et efficaces comme « j’ai hâte de te voir plus tard… ».

Vous allez donc, sans aucun risque, choisir un moyen personnel et plutôt romantique comparé aux photos X ou les fameux « nudes ». L’érotisme auditif est sans doute, une arme fatale pour les couples ou entre deux individus. C’est excitant, et montrant une naïveté naturelle loin de toute vulgarité et rapidité dans les actes.

Rappelez-vous d’une chose, certains facteurs peuvent influencer la façon avec laquelle votre partenaire réagira à votre tentative de « langage coquin ». Une expérience antécédente, une différence culturelle ou simplement, un mauvais jour. Si vous sentez quelque chose qui vous dérange, n’hésitez pas à vous exprimer ! Rassurez votre partenaire également en ouvrant le dialogue de votre côté. C’est sans doute un moyen, d’approfondir votre relation, et de vous offrir une seconde chance pour apprendre un peu mieux l’un sur l’autre. Vous n’avez pas à avoir honte, pour exprimer vos désirs. Si le blocage persiste longtemps en dehors de la relation sexuelle et le dirty talk, alors votre relation n’est probablement pas destinée à durer plus longtemps.