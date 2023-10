L’automne se dessine enfin et l’air commence à se préparer pour l’arrivée de l’hiver. En cette occasion, Compagnie & Co dévoile son dernier chef-d’œuvre, son calendrier de l’Avent Thé 2023. Un véritable cadeau joliment emballé qui vous invite à anticiper la magie de Noël.

Le Calendrier de l’Avent thé 2023 Compagnie & Co : un véritable chef-d’œuvre

Le Calendrier de l’Avent thé 2023 Compagnie & Co va au-delà d’un simple calendrier. Il vous invite à plonger dans la féerie de Noël, où chaque jour vous réserve une surprise gourmande. Qui plus est, il s’agit de surprises offrant 24 tasses de chaleur et leurs notes d’élégance. Cette année, sous le thème “Cadeau de Noël,” Compagnie & Co se distingue en offrant un calendrier qui repousse les limites de la créativité et du raffinement.

Une esthétiquement finement pensée

Imaginez un calendrier de l’Avent qui ne ressemble à aucun autre. Un cadeau avant les cadeaux. Un cadeau qui rassemble plusieurs cadeaux. C’était l’objectif de Compagnie & Co avec son superbe Calendrier de l’Avent. Des couleurs et motifs festifs, avec leurs touches de dorures, s’enroulent autour de ces boîtes élégantes. Pour parfaire la signature de Noël, un ruban en satin couleur old gold habille délicatement le sommet. L’avantage indéniable : on peut le placer où on veut, il ne prend que peu de place, mais devient un élément phare de la décoration de Noël.

Ingéniosité et plaisir tactile

Le Calendrier de l’Avent thé 2023 Compagnie & Co repousse les limites de l’ingéniosité. En effet, 11 petites boîtes de même taille se rejoignent de manière à permettre une rotation sans détachement. Ce mécanisme crée un effet de “twist” qui ajoute un plaisir tactile à l’expérience de l’Avent. À l’intérieur de chaque boîte, vous trouverez 2 ou 3 sachets de thé, joliment emballés, avec le descriptif des saveurs et parfums qu’ils renferment. Parmi ces trésors, vous pourrez retrouver certains irrésistibles comme Rondes d’automne, Hiver austral, et Balade en Bretagne, dont la délicatesse et la saveur sont magnifiquement savoureuses. Chaque achat d’un calendrier de l’Avent thé 2023 de Compagnie & Co s’accompagne d’un superbe tote-bag rouge. Et ce calendrier ainsi que les sachets sont exclusivement “Made in France,” avec un coffret réutilisable après les festivités de l’Avent.

Compagnie & Co : engagement pour la qualité et la durabilité

La promesse de Compagnie & Co en matière de qualité n’est pas nouvelle. Leurs thés, naturels et sans colorants, reflètent l’authenticité et la passion de cette Maison de thé française. En effet, elle sélectionne les meilleurs thés à travers le monde depuis près de deux siècles, cultivant un savoir-faire unique en aromatisation à la vapeur. Depuis plusieurs années, la marque a renforcé son engagement en faveur de la culture de thés biologiques, en proposant une gamme certifiée par Ecocert France.

Conclusion : le calendrier de l’Avent thé 2023 idéal !

En cette période où la tradition rencontre l’innovation, Compagnie & Co nous émerveille avec ce calendrier de l’Avent Thé 2023, une œuvre d’art culinaire qui ravit les yeux et les papilles. Alors, plongez dans la magie de Noël, offrez-vous une tasse de délices, et préparez-vous à être charmé par le goût irréprochable de ces thés exquis. En somme, joyeuses fêtes à toutes les personnes amoureuses de thé !