Calendrier de l’Avent – Une histoire par jour – Ed. Usborne

Les éditions Usborne présentent, pour cette fin d’année, un grand et beau calendrier de l’Avent, intitulé Une histoire par jour. Un grand ouvrage, paru en octobre 2023, qui présente 24 petits livres cachés derrière des fenêtres à ouvrir, pour apprendre aux enfants à patienter jusqu’à Noël.

Le grand ouvrage se présente dans une pochette, joliment illustrée. Il s’ouvre en deux, pour laisser apparaître, à l’extérieur et à l’intérieur, les vingt-quatre fenêtres qui seront à ouvrir, pour patenter jusqu’à Noël. Sur l’arrière de la pochette, les deux faces du calendrier sont présentées, tout comme les couvertures des vingt-quatre livres à retrouver. Il est expliqué aux enfants que derrière chaque fenêtre, une histoire classique est à découvrir et partager avec ses proches. A la fin, une petite bibliothèque restera à chérir pour toujours. Derrière la première fenêtre se cache donc un premier petit livre.

La légende de l’araignée de Noël est la première histoire à lire et à partager. Une histoire tirée d’un conte allemand, qui offre une explication pour les guirlandes à mettre sur le sapin de Noël. Ainsi de suite, et au fil des découvertes, les jeunes lecteurs vont pouvoir compter les jours, avant Noël. Ils vont découvrir de belles histoires, qui mettent dans l’ambiance ! Les récits semblent assez variés, avec des contes classiques, des princes et des princesses, des histoires de Noël, des animaux. Mais les contes peuvent être aussi plus exotiques, surprenants ou fantastiques, avec des dinosaures, des dragons, un génie… Les récits restent courts, néanmoins plaisants et bien illustrés, offrant ainsi une jolie petite bibliothèque. Des QR code invitent à découvrir quelques chants de Noël, proposant de chanter, danser… L’ouvrage est splendide, grandiose, avec de belles illustrations colorées et pétillantes.

Calendrier de l’Avent – Une histoire par jour est un grand et bel ouvrage, des éditions Usborne. Un calendrier de l’Avent qui invite les enfants à patienter jusqu’à Noël, tout en se plongeant dans la magie de ces fêtes de fin d’année, avec diverses histoires.

