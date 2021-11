TOP 3 : Calendriers de l’Avent gourmands à prix tout doux

Cette année, j’avais envie de vous faire un top 3 des calendriers de l’Avent gourmands que je conseille à tous ceux qui ont un petit budget. Le Roy René, De Neuville ou encore Révillon, des valeurs sûres à déguster chaque jour du mois de décembre 2021.

Calendrier de l’Avent Le Roy René 2021

C’est en 2018 que j’ai eu le plaisir de découvrir le Roy René, notamment grâce à son calendrier de l’Avent. J’avais beaucoup apprécié l’univers Provençal de la marque, ainsi que la variété de douceurs que renfermait le calendrier. Cette année, je suis d’autant plus ravie de vous le présenter que je le trouve superbe esthétiquement. De forme carrée, il est tout de rouge vêtu, avec cette jolie fleur au centre, ainsi que tous ces feuillages qui le rendent festif, apportant de l’élégance au tout. Il renferme 24 cases de savoir-faire, de délicieux produits d’épicerie fine. À savoir, des calissons d’Aix, du nougat aux fruits, des navettes de Provence, des caramels fourrés au calisson, des pâtes de fruits de coing et de figue, ainsi que des olivettes et calamandes. Bref, une variété de gourmandises à goûter sans plus tarder !

Son prix : 17,95 €

Calendrier de l’Avent De Neuville 2021

Le calendrier de l’Avent De Neuville est selon moi une valeur sûre. Car si j’aime particulièrement ses chocolats, la marque réussit toujours à me surprendre avec le look de ses calendriers. Et je dois dire que cette année, le décor est tel que De Neuville nous le décrit : “Chaleureux et Gourmand”. Une pépite visuelle qui nous embarque au cœur d’une maison délicatement décorée. On est tout de suite plongé dans une ambiance cocooning avec ces fauteuils qui n’attendent que nous, ce feu de cheminée ou encore cette multitude de cadeaux à ouvrir. Ses 24 cases renferment de délicieux chocolats : du praliné noir intense, un rocher au lait, des mendiant noir et au lait, le croustillant Breton, et bien d’autres recettes à découvrir. Cerise sur le gâteau, De Neuville a glissé un ticket d’or gagnant dans chaque calendrier. Alors, n’hésitez pas à le gratter et à nous dire ce que vous avez gagné !

Son prix : 25 € / Une version “enfants” est également proposée au prix de 19,90 €

Calendrier de l’Avent Révillon 2021

Je vous ai présenté la collection de Noël 2021 signée Révillon (voir ici). En revanche, je ne vous ai pas encore parlé du calendrier de l’Avent, car je n’ai pas eu le plaisir de l’avoir entre les mains cette année. J’ai donc fait ma petite enquête et il semblerait qu’il ne change pas des versions précédentes esthétiquement. Et si c’est la même chose pour le contenu, je vous conseille de vous l’offrir, vous ne regretterez pas. Au programme, de délicieuses papillotes à (re)découvrir : praliné pur amandes aux éclats croustillants de crêpe, de la ganache fondante chocolat noir, des éclats de cookies cacaotés sur un praliné fondant au lait ou encore un caramel beurre extra-fondant et pointe de sel. Vous en salivez d’avance, pas vrai ?

Son prix : 9,99 € / Une version “enfants” est également proposée, le calendrier “Lutins du Père Noël” au prix de 9,49 €

J’espère que ce top 3 va vous donner de l’idée et que vous pourrez vous offrir un calendrier de l’Avent aux chocolats de qualité. Il ne reste plus que quelques jours avant décembre, dépêchez-vous de faire votre choix !