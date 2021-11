Voitures d’exception – Le beau livre des hypercars

Voitures d’exception est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie, paru en octobre 2021, de Nicolas Meunier. Un beau livre, au grand format, qui présente, parmi les gammes de grands constructeurs, une élite de modèles rares et superlatifs.

Le beau livre débute avec un sommaire présentant par année, ces modèles rares et magnifiques de voitures exceptionnelles, de 2005 à nos jours. Une introduction explique que l’exception, pour le commun des mortels, est n’importe quelle Porsche, Lamborghini, ou encore Ferrari. Aussi, cet ouvrage veut évoquer des modèles bien moins communs, rares, car ils ne sont produits qu’à quelques centaines d’exemplaires maximum. Des voitures d’exceptions chères, qui dépassent souvent le million d’euros. Ces voitures présentent aussi une fiche technique exceptionnelle, qui justifie aussi le tarif élevé, et donc le fait qu’ils ne soient accessibles qu’à une clientèle restreinte. Des exploits, également, pour les constructeurs, qui dévoilent des modèles qui sont comme des perles.

C’est par une Bugatti Veyron, de 2005, qui est présentée, avec deux photographies et une fiche des caractéristiques techniques. Sur plusieurs pages, par la suite, d’autres photographies de la voiture d’exception, ainsi que plusieurs paragraphes, viennent détailler ce modèle, cette première véritable hypercar née de la mégalomanie de Ferdinand Piëch, tout-puissant patron du groupe Volkswagen. Ainsi de suite, ce sont près 70 hypercars à découvrir en clichés magnifiques, en caractéristiques et prouesses techniques, ainsi qu’en paragraphes passionnants et détaillés, pour mieux comprendre ces voitures d’exception. Objets de technologie, d’art, tout comme de spéculation, ces voitures personnalisées, dans le moindre détail, pour leurs futurs propriétaires, sont fabuleuses à découvrir dans ce bel ouvrage, qui les présente sous toutes les coutures.

Voitures d’exception est un beau livre, au grand format, des éditions Hugo & Cie, qui invite à découvrir l’univers des hypercars, des objets de technologie, d’art et de spéculations, qui sont comme des joyaux, des modèles rares, construites par de grands constructeurs.