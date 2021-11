Lecture en fête à Roquebrune-Cap-Martin les 27 et 28 novembre

L’année dernière, Lecture en fête avait dû être annulée en raison de la pandémie. C’est donc avec un très grand plaisir que les amateurs de littérature viendront à Roquebrune-Cap-Martin les 27 et 28 novembre à la rencontre de plus de quatre-vingts auteurs. Cette année, l’invité d’honneur sera Franz-Olivier Giesbert. Durant tout le week-end, il participera à des débats et présentera son nouveau livre, Histoire intime de la Vème République (éditions Gallimard).

Des débats, des rencontres, un concert et une exposition

Pendant toute la durée du salon, Patrice Zehr, journaliste, président de l’Union de la Presse Francophone de Monaco, rédacteur en chef du mensuel monégasque La Principauté, Lilas Spak, journaliste à Costazzura et Romain Majou, animeront des tables rondes et des rencontres sous le chapiteau de l’esplanade Jean Gioan.

Dimanche, à 17h, le public pourra assister à un concert hommage à Miles Davis. Cela fait trente ans que ce dernier nous a quittés. A cette occasion, Jacques Ferrandez va passer du pinceau à la contrebasse pour former un sextet réunissant la crème des musiciens azuréens autour du groupe King of Blue : Renaud Gensane (trompette), Seb Chaumont (sax alto), Franck Taschini (sax ténor), Fred D’Oelsnitz (piano), Jacques Ferrandez (contrebasse) et Laurent Sarrien (batterie).

L’artiste Patrick Moya va rendre hommage à la littérature avec une exposition qui se tiendra du 27 novembre au 3 janvier 2022. Au cours d’un aventure artistique de plus de quarante ans, il a eu l’occasion de « dialoguer » avec Rimbaud, Brecht, Lorca, Goethe, Dante, Jarry, Pinocchio ou Tintin… Ce sera forcément une exposition pleine de surprises !

Plus de 80 auteurs attendus

De nombreux auteurs, appartenant à des univers différents, viendront à la rencontre du public pour présenter leur dernier livre. Seront ainsi présents : la pédiatre Edwige Antier, Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient, la journaliste Patricia Loison, Bernard Werber, Jacques Ferrandez, le comédien Christophe Malavoy qui viendra parler de Céline, le journaliste et romancier Xavier De Moulins, Carole Amiel qui dédicacera son livre consacré à Yves Montand….

Des auteurs de livres pour la jeunesse et des auteurs de BD seront également présents tout le week-end.

Pour plus de renseignements sur le programme et sur les auteurs présents : https://www.lectureenfete.com