Les écuries de Diomède de Syvain Larue aux Ed. De Borée

Les excellentes éditions De Borée présentent une nouvelle enquête de Léandre Lafforgue : Les écuries de Diomède de Sylvain Larue, un polar historique dans la Collection Vents d’HIstoire.

L’argument du livre :

Sous les encouragements de la foule, sur les pelouses vertes et bien entretenues du nouvel hippodrome inauguré en grande pompe, les chevaux issus des meilleurs élevages s’élancent sous les yeux de prestigieux spectateurs, dont l’empereur Napoléon III et son épouse.

Mais en coulisses, derrière les tribunes bondées, guet-apens et trafics s’organisent ; monde dangereux où intrus et fouineurs ne sont assurément pas les bienvenus.

Pourquoi tant de mystère autour d’une enquête, en apparence simple, confiée à un policier déchu ?

Pourquoi cette scène de crime qu’on cherche à tout prix à garder secrète ?

Et que faire face à une affaire comportant trop de pistes ?

Ces questions et bien d’autres, Léandre Lafforgue, alias « le Goupil »,aura tout loisir de se les poser quand, aux côtés de son amie, l’agent Pantecroët, il sera chargé d’aller incognito se jeter dans la gueule du loup afin d’y dénicher les nombreux secrets des écuries de Diomède…

Quelques mots sur l’auteur :

Sylvain Larue a publié aux éditions De Borée 18 livres dans la collection des « Grandes Affaires Criminelles ». En 2016, il publie un roman policier historique, L’OEil du goupil, dans lequel il présente le personnage de Léandre Lafforgue, enquêteur Gascon dans le Paris de la Deuxième République, destiné à devenir le protagoniste d’une série pleine de rebondissements. Avec Les Ecuries de Diomède, il signe la 6ème enquête de son héros.

Mon avis de lectrice :

J’avais été très impressionnée par une précédente enquête de Léandre Lafforgue : Les mécaniques du crime. J’ai donc retrouvé avec plaisir ce nouvel opus, confiante de me plonger à nouveau dans cet univers historique que j’apprécie tant !

Dans son nouveau roman Les Ecuries de Diomède, Sylvain Larue m’a encore une fois happée par le souffle épique de son propos et par son talent d’écriture fluide et nerveux. Il installe avec brio une atmosphère dense grâce à une trame narrative touffue et documentée. La lecture en est très agréable, avec des pics d’intensité au fil des rebondissements.

J’ai beaucoup aimé le rythme rapide servi par des dialogues savoureux qui m’ont transportée dans l’ambiance du siècle, avec des tournures de phrases qu’on n’utilise plus mais si agréables à l’oreille. La lecture s’en trouve enrichie car les personnages prennent littéralement vie. En leur donnant la parole aussi souvent, Sylvain Larue prête à ses personnages une importance aussi forte qu’à son histoire.

Cette nouvelle enquête de Léandre Lafforgue : Les Ecuries de Diomède par Sylvain Larue aux éditions De Borée est une pure réussite. Pensez à offrir des livres pour Noël, cet ouvrage fera certainement le bonheur d’un passionné d’histoire et de polars ! Bonnes lectures.