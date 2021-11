Le secret des pierres de Valérie Motté aux Ed. Pygmalion

Les excellentes éditions Pygmalion présentent un livre précieux : Le secret des pierres de Valérie Motté, un guide pour les magiciennes du quotidien.

L’argument de l’ouvrage :

Utilisés de tout temps, dans toutes les civilisations, on leur prête aussi des pouvoirs « magiques » selon les légendes et prophéties.

Les pierres renferment des secrets qu’elles partagent avec les personnes qui leur font confiance. Elles sont des amies qui peuvent aider celles et ceux qui en ressentent le besoin tant leurs vibrations sont puissantes. Elles sont également un ravissement pour les yeux et l’âme.

Si de leur simple présence elles illuminent votre bureau, votre table de nuit ou votre autel, elles souhaitent être respectées comme tout être vivant. La relation qui s’installe entre une pierre et son hôte est unique.

Cet ouvrage vous permettra d’éclairer votre quotidien en écoutant votre intuition mais aussi en ressentant l’énergie des pierres présentées selon leur symbolique et leur couleur.

Origines – Couleurs – Chakras – Correspondances – Intentions – Utilisations – Purification.

Quelques mots sur l’auteure :

Tourangelle d’origine, Valérie Motté est productrice artistique (Vavélie productions). Après vingt-cinq années dans les métiers du divertissement et de l’audiovisuel (radio, télévision), elle devient indépendante. Elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages de développement personnel, dont Douceurs angéliques chez Pygmalion.

Mon avis de lectrice :

Tout m’a plu dans cet ouvrage : la couverture colorée et pleine d’énergie, le propos dense et documenté, les enseignements riches et intéressants, les intentions pures et bienveillantes !

Valérie Motté nous propose un livre magique, aux vertus sincères, avec deux parties distinctes et pourtant complémentaires. Dans cet ouvrage : Le secret des pierres, guide pour les magiciennes du quotidien, elle présente dans une première partie toute une pédagogie sur les bases à connaitre sur les pierres. La deuxième partie est plus spirituelle puisqu’elle présente des mantras, des intentions, des rites de purification et des pratiques avec les pierres…

Le livre est interactif avec des espaces dédiés au lecteur qui va pouvoir prendre des notes, faire des dessins, imaginer ses propres intentions et affirmations positives.