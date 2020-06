California From Venice Beach To Joshua Tree : une ballade sur les routes californiennes avec Georges Lang !

Ce nouveau coffret 4CD propose une sélection de 77 chansons au son “laid-back” Californien programmée par la voix légendaire des nuits sur RTL.

Pour ce second volume de la compilation California, Georges Lang nous emmène sur les routes au bord du Pacifique jusqu’ au désert de l’Ouest Américain là où les températures avoisinent fréquemment les 45 degrés. La “West Coast Music “rassemblée dans ce nouveau coffret vous fera découvrir le temps d’un petit road trip des artistes qui ont très souvent quitté la douceur des plages du Pacific pour venir méditer, trouver l’inspiration dans ces grands espaces désertiques où l’emblème est un arbre à la forme parfois torturée, le célèbre Joshua Tree.

En quarante-cinq ans d’activité, Georges Lang demeure l’un des grands spécialistes de la musique américaine. L’animateur pour qui les musiques anglo-saxonnes n’ont plus de secret depuis longtemps, nous livre au fil des semaines toutes les infos et une sélection toujours bien vue sur l’actualité musicale. Des 60’s à nos jours, ce coffret 4 CD propose donc une rétrospective du son pop rock à travers une sélection de 77 chansons emblématiques évoquant la Californie d’hier et d’aujourd’hui. On y retrouve le « Light My Fire » des Doors, « California Dreamin” par WILSON PHILLIPS en hommage aux Mamas and The Papas, l’émouvant « Me And Bobby McGee » de JANIS JOPLIN extrait son magnifique album « Pearl », une version live du « Cocaïne » d’Eric Clapton en duo avec J.J. CALE, ou le swingant « Poor Poor Pitiful Me » de WARREN ZEVON.

Mais “California From Venice Beach To Joshua Tree” c’est surtout une palette d’artistes incontournables qui ont marqué la pop music des 60’s 70’s avec des icônes” telles KANSAS et son incontournable « Dust In The Wind», « She’s Gone » de DARYL HALL & JOHN OATES, le lyrique « Cold As Ice » de FOREIGNER, l’entrainant « Ride Like The Wind » par CHRISTOPHER CROSS, le symphonique « Nether Lands » par DAN FOGELBERG ou l’émouvant « After The Gold Rush » de Neil Young repris ici par PATTI SMITH.

Mis à part ces grands classiques, on trouve des pépites moins connues telle « When It’s Over» par MICHAEL FRANKS», le « (See The Sky) About To Rain » des BYRDS, “California Dreamin’ “-revisité par JOSÉ FELICIANO extrait de la B.O. “Once Upon A Time” de Quentin Tarantino.

On y fait aussi de belles découvertes comme « Two Lane Highway » de PURE PRAIRIE LEAGUE, « Sunset Blvd » par JONATHAN WILSON, « Jackie Blue » par THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS, « Love Guarantee « YOUNG GUN SILVER FOX sorti en 2018 ou la déchirante version du « Desperado » des Eagles par DIANA KRALL, « Ventura Highway » par GEYSTER ou le splendide « I Can’t Hold » de KARLA BONOFF que l’on jurerait interprété par Linda Ronstadt.

Cerise sur le gâteau, on redécouvre des titres oubliés tels « Summer Breeze » de SEALS AND CROFTS, « Voices » par Timothy Bruce Schmit (le bassiste des Eagles), « You Ain’t Goin’ Nowhere » de BOB DYLAN & THE BAND, « Baby What A Big Surprise » de CHICAGO, », le très soul « You’re No Good« de LINDA RONSTADT, « Love Will Show Us How» de CHRISTINE McVIE ou de petits bijoux plus récents tels « California Turnaround » de BILL LABOUNTY.

Pour compléter ces pépites ensoleillées qui bercent régulièrement les nuits quotidiennes des auditeurs de RTL, on trouve un livret de 20 pages avec des photos et des notes de Georges Lang. Une belle anthologie de la musique californienne pour illustrer l’été 2020.

Jean-Christophe Mary

“California From Venice Beach To Joshua Tree” (Warner)

CD1

01 DONALD FAGEN I.G.Y. – 02 BOZ SCAGGS Lido Shuffle – 03 PABLO CRUISE Love Will Find A Way – 04 STEVIE NICKS Stand Back – 05 THE DOORS Light My Fire – 06 JANIS JOPLIN Me And Bobby McGee – 07 EDDIE MONEY Think I’m In Love – 08 JOHN WAITE Missing You – 09 ROGER McGUINN Someone To Love – 10 THE BEACH BOYS The Warmth Of The Sun – 11 SEALS AND CROFTS Summer Breeze – 12 THE MAMAS & THE PAPAS Creeque Alley – 13 JAMES TAYLOR How Sweet It Is (To Be Loved By You) – 14 BONNIE RAITT Something To Talk About – 15 J.J. CALE Cocaine 16 YOUNG GUN SILVER FOX Love Guarantee – 17 LITTLE FEAT Dixie Chicken – 18 LINDA RONSTADT You’re No Good – 19 KARLA BONOFF I Can’t Hold On 20 TIMOTHY B. SCHMIT Voices

CD2

01 GRATEFUL DEAD Bertha (Live) – 02 BOB DYLAN & THE BAND You Ain’t Goin’ Nowhere – 03 THE BYRDS (See The Sky) About To Rain – 04 THE ASSOCIATION Never My Love – 05 LOVE The Daily Planet – 06 IAN MATTHEWS Seven Bridges Road – 07 VENICE Keep On Tryin’ – 08 GRAM PARSONS Feat. EMMYLOU HARRIS Ooh Las Vegas – 09 PURE PRAIRIE LEAGUE Two Lane Highway – 10 CHRIS HILLMAN & THE DESERT ROSE BAND Summer Wind – 11 KANSAS Dust In The Wind – 12 JOSÉ FELICIANO California Dreamin’ – 13 LARSEN-FEITEN BAND Danger Zone – 14 AMBROSIA Biggest Part Of Me – 15 ANDREW GOLD Thank You For Being A Friend – 16 MICHAEL FRANKS When It’s Over – 17 GEYSTER Ventura Highway – 18 ZZ TOP Blue Jean Blues – 19 DONOVAN Hurdy Gurdy Man – 20 CHRISSIE HYNDE & THE VALVE BONE WOE ENSEMBLE Caroline, No

CD3

01 RYAD KERBOUZ Legends Of Laurel Canyon – 02 THE TARNEY/SPENCER BAND No Time To Lose – 03 KENNY LOGGINS Footloose – 04 CHRISTINE McVIE Love Will Show Us How – 05 FOREIGNER Cold As Ice – 06 THE SOUTHER-HILLMAN-FURAY BAND Border Town – 07 ORLEANS Still The One 08 TIMOTHY B. SCHMIT Parachute – 09 DARYL HALL & JOHN OATES She’s Gone – 10 JOHN MAYER Queen Of California – 11 JOEL SARAKULA Understanding – 12 CHRIS ISAAK We Lost Our Way – 13 CHRISTOPHER CROSS Ride Like The Wind – 14 SARI SCHORR Back To L.A. – 15 DYLAN LEBLANC Lone Rider – 16 THE MARCUS KING BAND Autumn Rains – 17 BILL LABOUNTY California Turnaround – 18 REESE WYNANS Sweet Release

CD4

01 WILSON PHILLIPS California Dreamin’- 02 RUMER The Warmth Of The Sun – 03 DIANA KRALL Desperado – 04 MICHAEL BUBLÉ God Only Knows 05 DAN FOGELBERG Nether Lands – 06 PATTI SMITH After The Gold Rush – 07 LYLAC Big Sur – 08 CHRIS HILLMAN Clear Sailin’ – 09 DON FELDER Falling In Love 10 CHICAGO Baby What A Big Surprise – 11 DAVID GATES Goodbye Girl – 12 BRIAN WILSON Love And Mercy – 13 WARREN ZEVON Poor Poor Pitiful Me 14 THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS Jackie Blue – 15 JONATHAN WILSON Sunset Blvd – 16 SHERYL CROW The First Cut Is The Deepest 17 K.D. LANG Helpless – 18 GROVER WASHINGTON, JR. Feat. BILL WITHERS Just The Two Of Us – 19 MARC JORDAN Marina Del Rey