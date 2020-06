Quel document faut-il prévoir pour visiter Bahreïn ?

Bahreïn est un des pays les plus attractifs du Golfe Persique en raison de son haut niveau de développement démographique, économique et industriel. Au cours de ces dernières années, ce royaume a initié une stratégie puissante pour le développement de son attractivité touristique et ainsi permettre à ce secteur de devenir l’un des plus importants du pays.

Ainsi, depuis 2012, l’arrivée des touristes a augmenté d’environ 8 % par an. En 2019, le pays a accueilli plus de 12 millions de touristes internationaux. Il est déterminé à faire du tourisme une des activités les plus significatives de son développement économique. Un travail est en cours, pour se garantir qu’à l’horizon 2030, Bahreïn figure parmi les destinations touristiques les mieux positionnées au niveau international.

Un élément qui met en avant l’importance accordée au développement de l’activité touristique pour Bahreïn est l’engagement continu de son gouvernement pour l’assouplissement des conditions d’entrée des étrangers dans le pays. Les touristes de certains pays n’ont pas besoin de visa pour aller à Bahreïn. Quant à d’autres, comme les touristes français, il suffit d’effectuer une demande directement en ligne.

Comment obtenir un visa pour visiter Bahreïn ?

La France, comme la plupart des pays de l’Union Européenne, est l’un de ces territoires où les citoyens nationaux n’ont pas besoin de visa en tant que tel pour venir séjourner une quinzaine de jours à Bahreïn. Toutefois, il est nécessaire de se procurer un formulaire de demande de visa Bahreïn, accessible par voie télématique ou via internet. Pour l’entrée dans le pays, ce formulaire doit impérativement être accompagné d’un passeport en cours de validité.

Pour les courts séjours, ce visa permet une entrée unique dans le pays, pour une durée de séjour de 14 jours maximum. Le prix d’entrée est alors de 9 dinars. Autre option, séjourner pendant un mois à Bahreïn. Le prix d’entrée et les frais de gestion sont alors légèrement plus élevés, mais cette deuxième option permet des entrées multiples dans le pays.

Quels sont les documents nécessaires pour obtenir un visa du Bahreïn ?

Obtenir le visa de manière télématique reste la solution la plus simple et pratique car elle évite des déplacements dans les ambassades ou dans les administrations publiques. Cette formule permet d’accélérer les procédures nécessaires pour entrer dans le pays. Il suffit simplement de remplir un formulaire de demande de visa et d’y joindre quelques documents.

Les documents à fournir sont : la copie scannée d’un passeport en cours de validité à la date d’émission de la demande et les billets d’avion (aller-retour). Il faut également indiquer une adresse électronique. Elle permettra de réceptionner des documents et surtout de recevoir la lettre de paiement, l’unique moyen de vérifier que le visa a bien été obtenu.

Une fois le visa obtenu, Bahreïn se réserve le droit de refuser l’entrée à certains voyageurs pour protéger ses intérêts nationaux. Dans ce cas, la personne concernée par ce refus sera conduite seule au bureau de l’immigration de l’aéroport pour trouver une solution à cet incident. Mais pas de panique, à quelques exceptions près, il arrive très rarement que l’entrée d’un visiteur français soit refusée après l’obtention de son visa.

Une procédure d’une durée de 10 minutes

Le système de visa électronique du Bahreïn est le même que pour la plupart des pays. Le gouvernement l’a introduit en octobre 2014. Grâce à cette formule, les citoyens de plus de 100 pays peuvent atterrir sur le territoire national.

Le formulaire se remplit en quelques minutes sur internet. Il se compose de 3 étapes seulement. Tout d’abord, il est impératif de remplir ses données personnelles et d’indiquer la durée de son séjour dans le pays. Après vérification des données, il ne reste plus qu’à procéder au paiement des frais de gestion. Dernière étape, le remplissage d’un questionnaire, et en fonction des individus, l’ajout de certains documents supplémentaires pour compléter son dossier.

Une fois toutes ces étapes effectuées, le formulaire de demande de visa est automatiquement envoyé par e-mail. Pour éviter d’éventuels incidents, il est important que les documents nécessaires à l’entrée dans le pays soient valides et à portée de main lors de l’arrivée. Pour une prolongation de son séjour à Bahreïn, il est plus simple de se rendre directement à l’ambassade ou au consulat, mais ce n’est généralement pas le cas puisque ce visa est obtenu à l’occasion d’une visite touristique du pays.