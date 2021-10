Camélia – Face à la meute est une bande dessinée émouvante, des éditions Bamboo, parue fin septembre 2021, de Nora Fraisse, Christophe Cazenove et Bloz. Un ouvrage qui traite du harcèlement scolaire, à travers une histoire réaliste et pédagogique.

Camélia et ses parents arrivent devant le nouvel établissement scolaire où la jeune fille va étudier désormais. Son père la taquine, tandis que sa mère tente de rappeler certaines choses. Enfin, ils lui souhaitent une bonne rentrée, avant de la laisser avec les autres élèves. Elle est en première année de collège et attend, comme tous les autres, qu’on lui attribue une chambre. Devant la chambre 213, elle espère tomber sur une coloc sympa… Elle pousse la porte et se présente aussitôt. Dans la chambre, une jeune fille a posé son sac sur le premier lit et commence à en sortir des affaires. Camélia pense qu’elle va donc prendre l’autre lit, mais la jeune fille pose son sac sur l’autre lit en se présentant. Les deux jeunes filles discutent et échangent des premiers mots, pour devenir rapidement des meilleures amies. Elles avaient un deal, Camélia rangeait les affaires de Justine et Justine aidait Camélia à trouver son look !

L’album est un peu comme un journal où la jeune Camélia va se confier. Elle est donc la narratrice de son histoire touchante et émouvante, qui vient présenter à travers ce récit réaliste le harcèlement scolaire. Un fléau pour les jeunes enfants qui tentent de se construire, qui n’est pas une fatalité, mais dont il faut connaître et reconnaître les signes, pour pouvoir accompagner au mieux les victimes et rendre la raison aux harceleurs. Une adolescente qui va se remettre en question, se sentir exclue et humiliée, entre isolement et perte de confiance en soi. Le sujet est assez dense, avec la vie sociale et affective, la pression du groupe, la vie scolaire, les rumeurs, le cyberharcèlement, la solitude, l’écoute, la solidarité… La bande dessinée est très bien découpée, présentant différentes phases, plusieurs thèmes autour du harcèlement, mais aussi la vie d’adolescent, la relation avec les parents et l’envie de se construire. Le dessin est simple et efficace, avec un trait fluide et rond, plaisant et expressif. L’album se termine avec dossier sur le harcèlement, faisant parler les personnages de la fiction, pour plus d’authenticité et de réalisme.

Camélia – Face à la meute est un album des éditions Bamboo, qui présente un récit émouvant et réaliste sur le harcèlement scolaire à travers le vécu douloureux et difficile de Camélia, qui a pour but de réveiller les consciences et d’aider à trouver des solutions.