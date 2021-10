Sous l’océan – Un livre fascinant et beau des éditions Delachaux et Niestlé

Sous l’océan est un documentaire beau et fascinant, des éditions Delachaux et Niestlé, paru en septembre 2021. Un ouvrage d’Annika Siems et Wolfgang Dreyer, qui invite les jeunes lecteurs à monter à bord d’un vaisseau scientifique, pour plonger dans le monde mystérieux de l’océan.

Le livre débute avec un sommaire illustré et assez détaillé, sur les différentes parties à découvrir. Ainsi le secret des profondeurs, les minuscules créatures, les baleines, les profondeurs, les créatures horrifiques, les chasseurs, les mammifères, les mystérieux géants… La mer regorge de vie, dans l’eau peu profonde sur les plages d’été, les enfants voient des crabes et petits poissons détalés. Mais plus loin les créatures marines sont nombreuses et l’océan demeure encore aujourd’hui un mystère, car dans les profondeurs, des espèces sont encore à découvrir. Pour le moment, le livre présente ce que les scientifiques ont découvert sous l’océan, entre l’infiniment petit et le gigantesque.

Le beau livre est en grand format, avec 96 pages de découvertes fascinantes et incroyables. En effet, l’ouvrage propose de plonger dans le monde mystérieux de l’océan, depuis la surface jusqu’aux abysses, dans les fonds marins obscures et hostiles, où vivent d’étranges créatures. Le livre est très riche, avec beaucoup de paragraphes adaptés aux jeunes lecteurs, pour découvrir et comment fonctionne la vie dans les abysses, les êtres qui peuplent les fonds marins, leurs capacités incroyables, pour se repérer, survivre, se reproduire… Les poissons, les crustacés, les méduses, les mammifères trouvent chacun leur place, dans ce grand livre magnifique, aux illustrations détaillées, réalistes, grossies, découpées… Le trait est fluide, travaillé, les couleurs magnifiques, pour une immersion spectaculaire.

Sous l’océan est un bel ouvrage des éditions Delachaux et Niestlé, un documentaire magnifique, aussi beau qu’intéressant, présentant la vie dans les océans, à la surface, mais aussi dans les abysses trop peu connus, où sommeillent des créatures fascinantes et terrifiantes.