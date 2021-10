Couture Cuisine durable – L’inédite

C’est aux éditions L’inédite qu’est paru, en septembre 2021, l’ouvrage Couture Cuisine durable, de Sarah Despoisse. Un livre qui propose 20 projets zéro déchets, de coudre les indispensables de la cuisine, de créer pour mieux vivre, et remplacer les objets jetables.

Après un sommaire et une introduction, les tissus à utiliser et le matériel nécessaire pour coudre ces 20 projets sont présentés, tout comme les termes techniques. Tout est bien défini avant de découvrir les projets à réaliser, à commencer par un filtre à café. Un premier projet intelligent et original, facile à réaliser et demandant peu de matériel. Une invitation à revenir à l’essentiel, avec une cafetière classique, tout comme le filtre présenté. Le matériel est listé, avant de retrouver les différentes étapes à suivre pour la réalisation du filtre à café. Des schémas sont à retrouver, pour pouvoir réaliser parfaitement le projet, permettant de le réussir et de le visualiser.

Ainsi de suite, filtre à café, set de table et pochette à couverts, essuie-tout, tablier, éponge, charlottes à saladier, sac à tartes, sac à salade et bien d’autres produits sont à découvrir et à réaliser. Trois niveaux de difficulté permettent de définir rapidement, si le projet sera facile ou pas, pour y aller étape par étape, plus particulièrement pour les novices. Le livre est bien construit, invitant à coudre des accessoires pour son quotidien, et donner du sens au DIY, ainsi qu’au terme écologique. Une démarche durable et créative, écoresponsable, avec des projets plutôt faciles à réaliser, puisque bien détaillés et plaisants à suivre, étapes par étapes. Les techniques et les points de couture sont expliqués et illustrés, endroit comme envers, pour être sûr de réussir. L’ouvrage est inspirant, donnant envie, avec de belles photographies également, de se mettre au zéro déchet dans sa cuisine, avec ces objets réutilisables !

Couture Cuisine durable est un ouvrage des éditions L’inédite, qui propose de créer pour mieux vivre, présentant 20 projets zéro déchets pour remplacer les objets jetables de la cuisine, à travers une démarche durable et créative.