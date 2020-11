Carbone et Silicium – Ankama – BD

Partagez





Mathieu Bablet nous entraine dans un voyage de plusieurs siècles, sur notre planète Terre, mais, vu à travers la vision et la réflexion de deux IA (Intelligences Artificielles) : Carbone et Silicium !

Une balade nostalgique aux accents méditatifs à propos de l’humanité et de notre évolution, au milieu des sociétés et civilisations, qui ont, elles, oubliées de progresser en rapport avec leur environnement ! Ce one-shot sci-fi/philosophique est disponible actuellement aux Éditions Ankama, collection Label 619. BD ado/adulte.

Le décor :

Les méandres de l’électronique …

Deux formes émerges du « fleuve algorithmique » infini, pour atterrir dans des « cerveaux » à visage humain. Créés par l’équipe du Docteur Noriko, dans les laboratoires de la Silicon Valley, c’est une grande première ! Deux intelligences artificielles nommées : Carbone et Silicium s’entraînent à interagir avec les humains, et « surfent » sur le réseau pour s’enrichir de savoir.

C’est avec une petite blague « effrayante » qu’ils entrent, tout d’eux, dans ce monde « imparfait » et « chaotique », comme leurs corps.

L’équipe observe. Après tout, ces deux IA sont les précurseurs d’une longue lignée de « robots » qui serviront les humains. Mais, en tant que « serviteurs », ils auront une date limite d’existence …

Ainsi commence la grande histoire de Carbone et Silicium. Deux « êtres » doués de réflexion, capable d’évoluer au milieu des humains, de deux façons différentes, et d’acquérir chacun une pensée divergente. Une différence qui les propulsera dans un périple de plusieurs siècles, pendant lesquels ils auront tout le temps de constater les échecs perpétuels de l’humanité et d’acquérir une véritable conscience …

Le point sur Carbone et Silicium :

Je crois que je dois être la dernière à lire ce nouveau chef d’oeuvre de Bablet !! Pourtant, Carbone et Silicium a bénéficié d’un teasing de fou grâce à Ankama, et sa sortie s’est faite dans un engouement incroyable auprès des lecteurs. Soit !

J’arrive à la bourre mais je pose quand même, en toute humilité, mon avis sur ce périple « algorithmique » pourtant terriblement humain …

L’auteur nous invite, comme à son habitude, à nous placer dans un autre coin de la pièce. Pour se faire une autre idée du monde dans lequel nous vivons et essayer de comprendre ces travers. A l’aide de ses trois protagonistes principaux, on oscille entre trois avis : l’un « confiné » et déterminé par un temps de vie limité. Humain, qui préférerait être une « machine » pour que son savoir perdure, en échec constant.

Un autre fédérateur de rassemblement de la pensée affinée former un être unique. Ceci pour éviter cette capacité, bien humaine”de développer un « ego » synonyme de chaos pour l’humanité. Et le dernier, contre la société et les entraves qu’elle donne, synonyme de petite mort. Contemplatif, préférant la solitude. La découverte de la nature, de la vie par les voyages afin de parvenir à être complet !!!

Passant de corps en corps au fil du temps, les deux IA s’octroient des rendez-vous improbables, synthétisant leurs idées sur ce qui les entoure, pendant des années. Poursuivis, chassés, ils doivent rester le plus discret possible.

Mathieu Bablet signe évidemment le tout de son graphisme si personnel servant à la perfection l’univers dans lequel il nous plonge pendant tout le temps de la lecture.

La conclusion :

Un périple réflexif sur plusieurs années, avec deux « êtres » composés de Carbone et Silicium, des éléments à la fois aériens et terriens, qui ne laissent aucun lecteurs indifférents. On est tous d’accord !!! Mais aussi, l’étude philosophique d’une dualité entre la conscience et le corps; l’intelligence et les sentiments; l’humanité et l’environnement; les molécules et les hormones … et encore bien d’autres choses !

Un « manifeste » parfait de nos sociétés imparfaites et de notre devenir aux Éditions Ankama !!!