Thorgal, tome 38, La Selkie

La Selkie est le trente-huitième tome de la saga Thorgal, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Yann et Fred Vignaux, parue en novembre 2020, qui présente une nouvelle aventure pour Thorgal et son fils Jolan, partis secourir Louve…

Des peaux de phoques sont pendues, elles sont en train de sécher… Dans une petite cage, non loin de là, Louve est enfermée. Elle entend la porte de la bâtisse s’ouvrir. Une femme entre, met à manger dans une assiette, avant de se diriger vers Louve, pour lui donner. La jeune fille supplie de la sortir de là. Elle demande de l’aide pour ouvrir la cage où elle a été faite prisonnière. La femme se retourne et s’approche de Louve. La jeune fille est stupéfaire, c’est une étrange créature qui lui fait face. Silencieuse, la personne s’éloigne, repart, tout en refermant la porte. Louve essaie de communiquer, demander de l’aide. Elle tend même une pièce d’or pour que l’on puisse l’aider à s’enfuir. Mais rien n’y fait. Louve remue, et bascule avec sa cage, du haut d’un tas de filets. Quelques jours auparavant, elle était encore avec sa famille. Thorgal venait de ramener des pièces d’or qu’il voulait offrir à la communauté…

Après la disparition étrange de sa fille Louve, Thorgal et son fils Jolan, enquêtent. Ils comprennent rapidement que la jeune fille a été enlevée par un certain Grimur, chef de clan rustre et sanguinaire, de l’archipel Foroyar. Un voyage périlleux les attend, tout comme une arrivée tumultueuse. Une légende vient se mêler à leur aventure, avec la malédiction de Kopakonan… Peu importe, Thorgal continuera d’aller de l’avant pour retrouver sa fille et la sauver. La bande dessinée offre un récit tout à fait captivant, bien découpé, avec quelques flashbacks qui donnent une belle dynamique à la lecture. Actions, émotions et suspenses sont au rendez-vous, pour ce nouvel album, présente la suite des aventures de Thorgal, accompagné de son fils et de sa fille, des personnages forts et courageux, comme leur père. Le dessin plaisant, toujours bien travaillé, offrant de belles planches à découvrir, ainsi qu’un univers graphique captivant.

