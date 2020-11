Comment font les hommes intelligents pour faire leur proposition de mariage ?

Vous vous sentez prêt ! Vous avez l’envie de lui demander sa main, voici trois choses à faire et trois pièges à éviter lors de cette demande.Vous avez choisi la bague. Vous avez décidé de poser la question de votre vie. Mais c’est tout ce que vous avez jusqu’à présent. Elle est la personne la plus importante de votre vie et vous avez peur de rater un moment qui est si important pour elle. Pourtant, vous ne savez pas quoi faire et dire, et la pression est forte. Non seulement vous voulez qu’elle réponde par l’affirmative, mais vous voulez aussi vous assurer que le moment est celui dont elle se souviendra (de préférence, avec tendresse) pour le reste de sa vie. Voici quelques conseils.

Ce qu’il faut faire :

Adaptez les choses à qui elle est.

Si vous envisagez de faire votre demande, c’est que vous avez déjà un peu tâté le sujet du mariage avec votre moitié. Si tel est le cas, vous devriez avoir une idée de ce qu’elle aimerait lors de la proposition. Sa personnalité peut également informer ce que vous faites. Si elle est extravertie, elle pourrait apprécier un geste exagéré qui va sûrement devenir viral. Si elle est plus introvertie, elle cherche probablement quelque chose de plus intime et personnel. Veut-elle sa famille et ses amis à proximité, ou est-ce que tout est pour vous deux ? Cherche-t-elle quelque chose de vraiment unique ou quelque chose qui reflète la passion de votre relation ? Commencez par répondre à certaines de ces questions vous permettra de faire le bon choix. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, en plus de ces conseils présentés ci-dessous, TheMeetDating.com vous permettra de vous éclairer encore plus sur diverses autres questions.

Chaque demande est unique, rendez-le personnel.

Qu’elle préfère un flash mob au milieu d’un parc ou un repas intime fait maison, faites tout ce que vous pouvez pour rendre la promesse de mariage aussi personnelle que possible. Incorporez des éléments de votre relation, passion. Votre dévouement à son égard est sans égal, et c’est l’occasion de le montrer. Il n’y a rien de moins romantique que de se mettre à genoux avec peu de réflexion derrière.

3.Demandez à son père la permission.

Ce conseil est démodé dans une grande majorité des cas. Mais comme l’institution du mariage, c’est une tradition séculaire. De plus en fonction des origines, de la religion, il faudra peut-être le faire. Même si votre petite amie n’est pas particulièrement conservatrice, il y a de fortes chances qu’elle apprécie que vous demandiez la permission à son père. Cela montre que vous êtes attentionné et que vous appréciez l’approbation de sa famille pour votre union imminente, et cela ouvre la voie à une base conjugale solide.

Ce qu’il ne faut pas faire

1.Ne vous laissez pas emporter par de grands gestes irréfléchis.

Certaines femmes peuvent préférer une proposition grandiose, et c’est très bien. Mais peu importe la façon dont vous choisissez de poser la question, il est essentiel de ne pas se perdre dans l’instant. Les grands gestes peuvent être incroyablement émouvants si c’est ce qu’elle veut. Mais à la fin de la journée, vous êtes les deux seuls qui comptent. Tant que la proposition est un moment marquant pour vous en tant que couple, tout le reste se mettra en place.

Ne recyclez pas ce que vous avez pu voir.

Si les films nous ont appris quelque chose, c’est que les propositions sont censées être des actions plus grandes que nature avec des monologues parfaitement écrits et sans erreurs. C’est hélas une erreur de recycler quelque chose que vous avez déjà vu ou entendu. Pour faire écho à ce que nous avons dit ci-dessus, prévoyez une proposition qui parle vraiment de qui vous êtes en tant que couple et intégrez quelques touches à couper le souffle. Cela donne le ton à la vie que vous comptez passer ensemble. Vous pouvez vous inspirer des choses déjà vues, mais ne le copier pas, mettez-le à votre sauce et à votre vécu.

Ne demandez pas trop de conseils

Demander à son père et s’entretenir avec ses amis les plus proches pourrait être utile, mais ne demandez pas conseil à tous ceux que vous pouvez rencontrés. Parce que la proposition parfaite est tellement objective et personnelle, plus vous sollicitez de conseils, plus vous deviendrez confus, et que vous ferez d’erreurs. Chacun a sa propre idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ce n’est pas parce que votre collègue prétend avoir le concept parfait qu’il vous conviendra. Consultez seulement une poignée de personnes dont vous appréciez les opinions et partez de là.