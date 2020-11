Comment combiner les lentilles de contact de Chiara Lens avec la couleur des cheveux

Lorsque vous envisagez d’acheter des lentilles de contact de couleur, vous devez rechercher des lentilles de contact qui correspondent à la couleur de vos cheveux. Il existe une grande variété de couleurs de lentilles de contact de Chiara Lens, nous proposons une large gamme de couleurs qui s’harmonisent parfaitement à toutes les couleurs des yeux, leur apportant un charme unique. Nos collections sont composées de différentes combinaisons de tons. Choisissez entre des lentilles de contact de couleur à un deux ou trois tons et vous aurez un regard absolument époustouflant!

Ainsi, en fonction de la couleur de vos cheveux, vous pouvez choisir une lentille de contact de couleur qui complète votre look général, alors regardez le guide ci-dessous pour vous aider à faire le bon choix pour les lentilles de contact de couleur.

Pour les cheveux blonds

Si vous avez la couleur des cheveux blonds, vous avez un large choix de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir pour rendre votre look éclatant, Chiara Lens a proposé une collection de lentilles de contact de couleur bleue, verte et grise, Dream Blue, Dream Gray,Neptune, Lovejoy ,Splendid Mint etc, pour tous ceux qui veulent donner à leurs yeux une auréole de mystère et de brillance.

Pour les cheveux bruns

Si vous avez des cheveux bruns, vous pouvez avoir n’importe quelle nuance de couleur des vos yeux et cela rendra votre look superbe. Les yeux bruns à une teinte plus claire appelée noisette, donnent également un effet naturel. À cet égard, nous recommandons les lentilles de contact marron Lovely Beige, Sunset Brown, Desert Brown et Dream Brown. Pour ceux qui aiment oser, nous vous recommandons d’appliquer les teintes Neptune et Elegant Blue, capables de créer un effet agréable.

Pour les cheveux roux.

La teinte des cheveux rouges est la mieux adaptée à la couleur des lentilles de contact de couleur bleue ou verte. Comme le rouge et le vert ont une teinte contrastée, vous pouvez également expérimenter en choisissant des lentilles de contact de couleur bleue qui offriront également le même effet de contraste que les teintes vertes.

Quel que soit votre choix d’apparence, Chiara Lens a toujours la solution à portée de main!

Continuez à nous suivre!