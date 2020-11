Trail, courir les îles est un nouveau beau livre des éditions Glénat, qui invite à découvrir des lieux paradisiaques pour des trails de rêve. Un bel ouvrage de Marie-Hélène Paturel, journaliste, et Lionel Montico, photographe, paru en novembre 2020.

Après une préface de Nicolas Martin, une introduction invite au voyage et au plaisir. Les îles sont une savoureuse promesse d’évasion, une alléchante invitation au voyage, un rêve paradoxal du sportif amoureux de la nature, qui est prêt à parcourir des milliers de kilomètres pour découvrir de nouveaux horizons paradisiaques. Pour les sportifs, courir les îles c’est courir ses rêves, un accomplissement, une aventure sportive, une expérience exceptionnelle.

Ainsi, le livre invite à voyager, en feuilletant le livre, pour choisir, peut-être une future destination et accomplir un rêve. Le sommaire indique donc toutes les destinations à découvrir, ces îles partout autour de la planète. Entre autres, il y aura les Açores, les Baléares, Belle-Île-en-Mer, les Canaries, le Corse, Madagascar, les Porquerolles, Cuba… C’est par ordre alphabétique, que ces îles seront à découvrir.

Pour chacune des îles, une présentation est faite, pour mieux connaitre la situation et l’environnement. Différents sentiers sont donc suggérés, pour courir ces îles, dévoilant les plus beaux attraits et les plus belles vues. De bons paragraphes décrivent parfaitement ces sentiers et leurs décors, les foulées à y faire. D’autres petits paragraphes colorés viennent apporter l’essentiel des informations importantes, pour y faire du trail, tandis qu’à chaque partie des coups de cœur sont présentés. De superbes photographies captivent et plongent facilement les lecteurs dans ces paysages aussi grandioses que fabuleux. Des légendes accompagnent ces illustrations, afin d’en connaître toujours plus sur le lieu, la météo ou encore la flore.

Trail, courir les îles est un bel ouvrage, des éditions Glénat, qui propose de parcourir les îles, tout en faisant du trail. Une invitation à la liberté, mais aussi à la découverte de la nature et de ces îles exotiques ou ordinaires, minuscules ou immenses, montagnardes ou seulement vallonnées, au terrain d’exploration passionnant et riche.