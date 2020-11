Nous avons tous hâte de revenir à une vie normale, c’est à dire retrouver une vie sociale, ce qui inclut entres autres retrouver le chemin du théâtre. Pour vous préparer à cette perspective, nous avons décidé de mettre en lumière une pièce de théâtre intitulée Fallacia, une comédie de Clémence Baron de la Compagnie La Baronnerie.

Le pitch :

Tel est pris qui croyait prendre! Mais dans ce salon huppé, qui sera pris?

Quand la “trompée” devient trompeuse, l’amant devient cocu, le cocu devient gagnant… Il faut le voir pour le croire, mais surtout, pour le comprendre.

Une comédie prenant le public en complice, qui nous plonge avec le sourire dans l’adultère, la tromperie et le mensonge.

Dans le salon de la famille Loubrenet, rien ne bouge.. Si ce n’est la fenêtre au fond du couloir qui s’ouvre doucement.



C’est Justin qui vient voler une énième demeure. Si seulement le pauvre garçon avait pu imaginer que dans ce salon encore paisible, se déroulera bientôt le pire des scénarios.

Pris dans la guerre d’un couple adultère, il se retrouvera de cambrioleur, à coupable, puis victime, pour enfin terminer vainqueur. Sur un ton de Feydeau, Fallacia démontre la faculté de rebondir toujours et encore, même dans les situations les plus improbables, pour nous emmener loin, très loin… Si bien qu’on se demande si on en verra la fin.

Fallacia signifie en latin : tromperie, duperie, mensonge, comédie, artifice, ruse, piège. Vous l’aurez compris, il est question ici de double jeu, d’apparences trompeuses et d’échange de masques. Les acteurs évoluent à la perfection dans cet univers vaudevillesque proche de Feydeau. Leur jeu tout en finesse met en exergue une écriture punchy et racée à la fois. Un moment de divertissement qui vous permettra de relativiser quant à la nature humaine férocement double. Rires et sourires garantis !

Auteur : Clémence Baron

Artistes : Clémence Baron, Colin Doucet, Brieuc Dumont, Alexis Hubert, Caroline Saule

Metteur en scène : Caroline Saule