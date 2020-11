Jeroboam – Des parfums et flacons séduisants

Jeroboam, marque énigmatique, créée depuis 2014, des sillages uniques et séduisants, à travers une dizaine de références. Pour cette année 2020, la parfumerie présente une nouvelle fragrance, UNUE. Un nouvel extrait qui vient bousculer la jolie collection de la marque.

La parfumerie Jeroboam est une marque qui depuis 2014, présente des extraits dans un petit flacon reconnaissable. La collection se compose d’une dizaine de parfums, aux noms courts, mais évocateurs, entre caractère, tempérament, noblesse, ravage, passion et douceur.

Le parfum UNUE se présente dans une jolie boîte, sobre et élégante, noire et dorée. Le flacon reste le même, avec de belles dimensions et proportions. Il est rectangulaire, simple, avec les coins arrondis, offrant de la douceur à cette structure assez stricte. Le flacon est surmonté d’un bouchon rond et doré, qui rappelle les couleurs de la boîte. Egalement écrit en doré, sur le flacon, le nom de la marque, le nom du parfum et « extrait de parfum ». Par contre, contrairement à toute la collection, le flacon est blanc, intense et décalé.

UNUE est un parfum boisé et floral, invitant à évoquer le premier amour. Une fragrance avec des notes de tête de bergamote, d’ananas, de baies roses et d’anis, de notes de cœur de prune, jasmin et Ylang-ylang, et enfin de notes de fond de santal, de muscs et de patchouli. Ce nouvel extrait de parfum vient briser les codes de la marque, de par sa couleur, mais reste intense et sublime. La fragrance est séduisante, florale et boisée, elle est sensuelle et fruitée, légèrement gourmande.

La marque Jeroboam présente, pour cette année 2020, une fragrance unique, UNUE, signifiant « le premier », évoquant toutes les premières fois, ces instants marquants de notre vie. Aussi, l’extrait de parfum est passionnant, envoûtant, sensuel, floral et boisé. Un cadeau à offrir ou à s’offrir, pour marquer les prochaines premières fois…

La parfumerie Jeroboam unique et pleine de plaisir est à retrouver par ici.