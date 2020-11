Godard – Des fêtes authentiques avec des produits du Périgord

La maison Godard – Chambon & Marrel est une entreprise familiale française qui présente deux savoureux foies gras pour les fêtes. Une douce invitation pour donner le ton et présenter avec élégance de délicieux réveillons, à partager en famille ou entre amis.

Première entreprise de la filière Foie Gras de Midi-Pyrénées à être reconnue Producteur Artisan de Qualité, Godard a été également récompensée plusieurs fois au Concours Générale Agricole du Salon de l’Agriculture. La maison soutient les producteurs, en sélectionnant leurs produits, avec l’aide d’un cahier des charges strict et d’un savoir-faire traditionnel séculaire. Ainsi les produits restent authentiques et de qualité.

Aussi, pour ces fêtes de fin d’année, la maison Godard présente un foie gras de canard entier du Périgord aux épices de Noël mi-cuit. Un foie gras en forme de trapèze, de 200g, pour 4 à 5 parts, subtilement parfumé aux épices de Noël. Le produit est élaboré avec des lobes de foie gras sélectionnés. Mi-cuit, le foie gras est agrémenté d’épices, telles que la cannelle, la badiane, l’anis vert et quatre épices. Le fondant du foie gras savoureux est teinté avec ces épices qui viennent rehausser le plaisir gustatif. Un doux parfum appréciable, pour ces fêtes, qui offre un subtil sucré-salé délicieux et équilibré.

A savourer, partager ou offrir, il y a aussi le joli et gourmand coffret foie gras d’oie entier du Périgord au Monbazillac. Un coffret sobre et élégant, rouge et doré, contenant un bocal de 180g de foie gras, soit 4 à 5 parts environ. Une nouveauté pour la maison Godard, qui est déjà décorée d’une médaille de bronze. Le foie gras entier est savoureux, fondant, fin, très raffiné avec les arômes fruités et doux du Monbazillac. Un cadeau délicat et délicieux, qui plaira à coup sûr !

La maison Godard vient enchanter les tables de fêtes avec l’authenticité des produits du Périgord, notamment deux foies gras, le foie gras de canard entier du Périgord aux épices de Noël mi-cuit et le foie gras d’oie entier du Périgord au Monbazillac, médaillé de bronze.

