Investir en République Démocratique du Congo

La République démocratique du Congo abrite une richesse minérale extraordinaire, du cuivre, du cobalt et du coltan à l’or et aux diamants. Malgré ses ressources naturelles, la RDC est souvent considérée comme l’un des environnements commerciaux les plus difficiles au monde.

Dans l’enquête sur la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale pour 2020, la RDC a été classée 183ème sur 190 pays, reflétant le mauvais environnement des affaires que les expatriés sont susceptibles de rencontrer.

Cependant, il existe des lacunes évidentes sur le marché, que les investisseurs étrangers souhaitent vivement combler. Elle est classé 54ème sur 190 pays par la Banque mondiale, signe d’espoir pour les investissements futurs et l’esprit d’entreprise.

Les secteurs dominants de l’économie locale sont l’agriculture, la pêche, les mines et la foresterie. Il existe également une certaine fabrication, en particulier de textiles, de ciment et de produits en bois. Les principaux centres d’affaires sont la capitale Kinshasa, et Lubumbashi, dans le district minier du Katanga.

République démocratique du Congo: industrie minière

Le secteur minier de la RDC présente une opportunité à haut rendement. Le pays a une position unique avec d’importantes réserves non exploitées d’or, de cobalt et de cuivre à haute teneur, mais des risques de sécurité tout aussi importants accentués par un manque d’infrastructures robustes.

En 2012, la RDC a produit 85.409 tonnes de cobalt (environ 82% de la production mondiale), 619.301 tonnes de cuivre (3,5%), 20.140.000 carats de diamant (22%), 18.981 tonnes de cassitérite (minerai d’étain) (8 %), 257 tonnes de coltan (minerai de tantale) (38%) et 2,546 kilogrammes d’or (0,1%) (selon ITIE et USGS).

Il convient de noter que la RDC est le plus grand producteur de cobalt au monde, représentant 51% de la production mondiale en 2015 selon le rapport 2016 de l’US Geological Survey (USGS). C’était le deuxième producteur de diamants industriels en 2015

En outre, le pays possède certaines des réserves de cuivre de la plus haute qualité au monde, certaines des mines étant estimées contenir des teneurs supérieures à 3%, nettement supérieures à la moyenne mondiale de 0,6 à 0,8%.

Les sociétés minières internationales, attirées par les mines à haute teneur et à faible coût, peuvent être de plus en plus attirées par les richesses en cuivre de la RDC situées sur la ceinture de cuivre dans la partie sud du pays. En 2016, la RDC a produit 1 021 634 tonnes de cuivre, ce qui a dépassé les prévisions et était de 2,6% de plus qu’en 2015. Avec des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des pays producteurs d’or traditionnels comme l’Afrique du Sud, le secteur minier de l’or en RDC connaît également un regain d’intérêt de la part des sociétés minières.

la réglementation de l’industrie minière

L’industrie minière est réglementée par la législation et la réglementation nationales émises par le parlement de la RDC et l’exécutif de la RDC et principalement par le nouveau code minier adopté en 2002 (tel qu’amendé par la loi n ° 18/001 du 9 mars 2018) et ses annexes des régulations minières adoptées en 2003. Ces normes sont d’application générale dans tout le pays.