Contes d’Afrique, pour découvrir le continent et ses traditions

Contes d’Afrique est un recueil d’une vingtaine de contes de sagesse, pour découvrir le beau continent et ses traditions. Un livre de Jean Muzi et Sébastien Pelon, à paraître ce jour, aux éditions Flammarion, pour les jeunes lecteurs qui pourront ainsi voyager et grandir.

Il y a fort longtemps, le ciel était tout proche de la Terre. A certains endroits, il était si proche qu’il frôlait la cime des arbres, comme les acacias ou les baobabs. Les hommes accédaient donc facilement au feu du soleil, qu’ils utilisaient pour faire cuire leurs aliments. Un jour, une femme, qui préparait à manger, cogna le ciel avec un grand pilon. Elle le manipulait d’un geste régulier, pour écraser du mil dans son mortier. Cela arrivait de temps en temps, qu’elle cogne la voûte céleste. Mais, cette fois le ciel eut une réaction imprévisible et décida de s’éloigner de la Terre, mettant ainsi le soleil hors de portée des hommes…

Le recueil débute avec un avant-propos de l’auteur, qui présente quelques contes de l’Afrique noire, dont leur fonction première était de divertir tout en stigmatisant les travers des humains afin de les conduire à s’améliorer. Les histoires offrent une belle diversité des cultures, avec des contes de différents pays d’Afrique. Les contes sont souvent merveilleux et fantastiques, ils critiquent le mensonge, la paresse, la méchanceté et la haine et exaltent la justice, le courage, l’honnêteté et la solidarité. Les récits sont amusants, tout en initiant à la vie sociale, offrant souvent une morale, une leçon de vie, qui permet aux jeunes lecteurs de grandir, à la suite de la lecture. Le recueil permet aussi de s’initier à la culture africaine, tout en enrichissant son vocabulaire, avec de nouveaux mots à apprendre. Les illustrations qui accompagnent les contes offrent un trait moderne et vif, avec des couleurs et des personnages et animaux expressifs.

Contes d’Afrique est un recueil d’une vingtaine de contes, à paraître aux éditions Flammarion. Une nouvelle édition, pour un meilleur confort de lecture, afin que les jeunes lecteurs puissent apprendre et grandir à travers ces contes passionnants, de cultures différentes.