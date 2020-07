Le serment des lampions est une bande dessinée de Ryan Andrews, parue aux éditions Delcourt, fin mai 2020. Un récit initiatique, comme un joli conte, qui présente une histoire sur l’enfance, le rêve, l’aventure, l’amitié, le courage, entre originalité, poésie et richesse.

Cinq garçons s’étaient promis, à travers deux règles, de ne pas faire demi-tour et de ne pas regarder en arrière. Les cinq enfants couraient, avec des lampions à la main. Sur un pont, ils s’apprêtaient à les lancer dans la rivière. Chaque année, les enfants et les habitants déposaient des centaines de lampions dans la rivière. Ils marquaient la fête de l’équinoxe d’automne. Chaque année, les cinq garçons enfourchaient leur vélo pour suivre les lampions qui voguaient vers l’aval. Ils descendaient la montagne et observaient dériver et ondoyer les lampions dans les remous. Chaque année ils descendaient ainsi jusqu’en bas, jusqu’au rocher au visage où ils devaient faire demi-tour et enfin entamer la pénible ascension du retour. Mais cette année, les cinq garçons avaient décidé d’aller enfin découvrir où se terminait la course des lampions.

L’ouvrage est très conséquent, avec plus de 300 pages à lire, pourtant le récit se lit très facilement et est très entrainant. Ainsi, le lecteur est plongé dans une aventure, un récit initiatique, suivant cinq jeunes gens, pour une escapade nocturne pleine de rebondissement, de surprises et de découvertes. Ben se retrouve bientôt tout seul, avec l’étrange Nathaniel, dont tout le monde se moque. Les deux garçons vont apprendre à s’apprécier et à se connaître, à travers ce parcours et cette aventure incroyable, poétique et fantastique. La bande dessinée met en avant le courage et l’ambition de terminer une quête, malgré les embuches, et d’aller au-delà des préjugés. Le voyage prend une tournure surnaturelle, avec la rencontre d’un ours pêcheur, ou encore la fantasque Madame Majestic. Le dessin est expressif, assez simple et agréable, avec un choix de couleurs restreints, apportant un bel univers au récit.

Le serment des lampions est un récit initiatique, une bande dessinée parue aux éditions Delcourt, présentant le voyage fabuleux et étrange de deux garçons, une quête incroyable et fantastique, ainsi qu’une histoire d’amitié naissante.