Les Français soucieux de leurs finances à cause de la crise

En raison de la crise sanitaire de cette année, un grand nombre de personnes s’est vu entré dans un chômage dû à une situation budgétaire dégradée. Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux appréhende de voir ses revenus affectés par le passage de la crise du Covid-19. Une position que presque la moitié des Français approuve suite à un sondage réalisé ce mois de juin 2020.

Situation financière : comment faire face à la crise ?

Plus de la moitié des Français affirment être inquiets de leur condition financière à cause du passage de la pandémie du Covid-19 cette année. Ils rencontrent une détérioration remarquable au niveau du budget par rapport à il y a un mois précédant l’apparition de la crise.

Dans cette période où le strict nécessaire est déjà restreint et qu’il faut tout de même penser aux emprunts à rembourser, les regroupements de crédits restent la seule solution pertinente et envisageable pour éliminer tous les risques de surendettement. C’est un moyen qui permet de rassembler tous ses crédits en une seule rétribution dans le but de faciliter le remboursement de la dette.

Pourquoi cette situation économique a-t-elle déjà été appréhendée ?

L’impact de la crise du Covid-19 est assez conséquent dans tous les secteurs, et cela, se ressent fortement dans les différentes situations financières de la population.

Selon les avis collectés, près de 73 % des Français s’attendent à une crise dans les douze prochains mois à venir, et plus de la moitié, soit 54 %, montre une grande inquiétude de voir son budget très sévèrement touché. Cette appréhension est déjà confirmée au sein de 29 % du sondage réalisé, qui affirme avoir subi une condition financière dévastée par la récession économique.

Quels sont les effets de la crise ?

Les premiers effets de la crise s’expriment par une perte de pouvoir d’achat chez les parents, les personnes peu diplômées et les célibataires. Le taux de chômage augmente alors à vue d’œil et la peur de perdre des revenus intervient. De plus, l’économie française affirme ne pas être capable de se mettre totalement sur pied avant 2022 après un arrêt pendant le confinement.

La banque centrale annonce même une anticipation à une chute d’environ 10 % du PIB pour cette année. Ces effets après la crise entraînent un rabaissement du pouvoir d’achat de l’ordre de 0.5 % cette année, avant de voir une remontée à un rythme plus fragile que l’activité prévue pour 2021, et enfin envisagé un retour à la normale d’ici 2022.

Comment fonctionne le rachat de crédit en ce temps de crise ?

Dans cette période où tout semble lâché, le risque de surendettement fait écho pour tous les foyers se retrouvant dans le remboursement de divers emprunts. C’est en ce moment que l’idée des regroupements de crédits devient intéressante, pour éviter de mettre en vente sa maison ou sa voiture pour avoir de quoi rembourser ses dettes.

Le principe du rachat de crédit est de proposer aux ménages, ayant fait une souscription à n’importe quels prêts, de les rassembler pour en conclure une somme plus considérable et pouvoir payer les dettes.

Quel est l’intérêt du regroupement de crédit ?

L’établissement qui propose un rachat de crédit offre son aide dans le remboursement des anciens contrats pour regrouper les dettes dans un unique crédit. L’avantage est que le taux est unique et la mensualité est limitée par l’accroissement de la durée. Le regroupement de crédits s’avère alors être une vraie issue judicieuse dans cette période où la récession économique semble être interminable