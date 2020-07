Des blocs de jeux Je suis en CP et Je suis en CE1, pour l’été des enfants

Les éditions Flammarion compète les collections parascolaires Je suis en CP et Je suis en CE1, avec deux blocs de jeux à découvrir, pour les grandes vacances. Des cahiers souples, qui s’ouvrent par le haut, de Magdalena, parus en juin 2020, qui proposent, chacun, 85 jeux variés, spécialement conçus selon le niveau scolaire.

Les héros des séries Je suis en CP et Je suis en CE1 sont à retrouver dans deux blocs de jeux. Un format pratique et ludique pour les enfants, changeant des cahiers de vacances, proposant des jeux ludiques, variés, tout en étant adaptés à leur programme scolaire, afin de consolider les acquis, ne pas les oublier, tout en s’amusant.

Les héros des séries accompagnent ainsi les enfants pendant leurs vacances, à travers un quotidien plein d’aventures, que ce soit en ville, à la mer, à la montagne ou encore à la campagne. Tous les héros des deux classes sont à retrouver, en photos et en jeu, avant de les retrouver individuellement, à travers 85 jeux variés.

En effet, il y a plein de jeux pour s’amuser et aiguiser son sens de l’observation, sa logique, sa réflexion… Ainsi des points sont à relier, des paires à former, des mots cachés à retrouver, des labyrinthes à solutionner, des dessins à compléter ou encore des coloriages à mettre en couleurs. Pour les CE1, il y aura aussi des énigmes à résoudre, des charades à retrouver, des intrus à chercher et des mots mêlés à identifier.

Je suis en CP et Je suis en CE1, les deux séries de la belle collection des éditions Flammarion, sont à retrouver cet été, pour les enfants, à travers deux blocs de jeux. Un format ludique et pratique, pour des jeux variés et adaptés aux enfants, selon leur classe.