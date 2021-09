Cemetery Beach : Des Évadés exceptionnels chez Urban Comics !!

Un one shot sci-fi haletant et explosif à retrouver chez Urban Comics/ Collection Indies depuis le 20 Août 21.

Le décor :

Un interrogatoire dans la salle 529 d’une prison … Michael Blackburn, un agent en mission de reconnaissance, envoyé par la Terre, est à deux doigts de se faire torturer ! Mais, comme il ne manque pas d’humour (cinglant), en se jouant gentiment de son interlocuteur, il commence à tout balancer. Pourquoi ne pas parler directement, au lieu de parler sous la torture ! Son choix est fait et, le voici qui déballe un à un, tous les points de sa mission. Une colonie de l’espace, envoyée depuis la découverte du processus de voyages entre les mondes. Ses employeurs qui découvrent par accident LA fameuse colonie dont ils n’avaient plus eu de contact depuis au moins un siècle. Et, sa mission de reconnaissance pour raconter ce qu’il s’y trame !!!

Son interlocuteur passe de menaçant à circonspect. Aussi, à présent que Blackburn l’a dans la poche, il profite d’un moment d’inattention pour le mettre KO en deux temps trois mouvements !! Et, c’est parti pour l’évasion, la course poursuite et les explosions !!! Il n’a qu’un but, retrouver quelque chose qu’il a laissé à Cemetery Beach !!!

Malheureusement, il va devoir se trimballer une autre évadée plutôt spéciale ….

Le point sur le comics :

Dés fois tu t’ennuies quand tu lis des bouquins ? T’inquiètes !! Warren Ellis t’a concocté dans son « Cemetery Beach », un petit cocktail C4/napalm qui va te rebooster direct !! Deux anti-héros à la langue bien pendue, amusants avant d’être attachants, si t’aimes le cynisme! Le récit alterne entre échanges instructifs, pour comprendre les tenants et aboutissants de l’histoire. Et, course contre la montre effrénée afin de retrouver le point initial du « schmilblick » , la fameuse « Cemetery Beach ». Les méchants ….. sont de gros méchants ravagés mais, bon faut les comprendre : plus d’un siècle sans avoir vu la Terre, et en vivant avec les mêmes personnes, c’est pas rigolo ! Du coup, l’ambiance est autarcique et permet une surenchère de l’exploitation humaine, surtout de ses organes !

Bref, autant se tirer vite de cet endroit, les protagonistes principaux ont bien raison !!

Je découvre les illustrations de Jason Howard pour la première fois, avec cette lecture aux Éditions Urban Comics/Collection Indies : visages anguleux mais expressifs, traits griffonnés qui me dérangent un peu au début puis j’y prend goût. Décors …. non, ici, pas besoin de parler de décors car vous ne les verrez que sur une image, juste le temps qu’ils soient incendiés ou explosés !!!

La conclusion :

Si je pouvais, j’achèterais toute la collection Indies de chez Urban Comics tellement chaque œuvre est tout simplement jouissive ! « Cemetery Beach », en bon récit scifi, exploite des sujets comme la téléportation quantique, l’exploitation de l’humain, l’augmentation physique et l’abus de pouvoir. La colonisation d’autres planètes et les débordements … en fond de trame. Le principal sujet du comics, c’est la course contre la montre, le cynisme des protagonistes et des trucs qui explosent dans tous les sens . Et c’est bon, ça fait un bien fou, croyez moi !!! (surtout après une dure journée de labeur !!!)