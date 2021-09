1xbet apk – Télécharger application 1xbet pour Android

Si tu aimes les paris sportifs mais n’aimes pas passer des heures devant l’ordinateur, alors cette info est pour toi.A l’époque comme toi je ne savais pas que c’est possible d’améliorer mon jeu et d’y ajouter plus de liberté. J’étais au bureau et après je courais chez moi ou au café internet pour vérifier mes paris et mes gains. Ce n’est plus pareil ! Avec application mobile de 1xbet je parie où je le souhaite et à tout moment. Si on me l’avais raconté il y a 5 ans, je n’aurais pas cru. Vive les nouvelles technologies !

Le fichier 1xbet apk est une clé magique que tu dois télécharger et installer si tu veux aussi avoir cette app et faire des paris sportifs tranquilles.

ù et comment je peux télécharger apk

Comme j’ai un iphone, je me suis dirigé à AppStore et j’ai tapé 1xbet dans la barre de recherche. On m’a proposé de télécharger ce fichier pour iphone qui pèse 249 Mb. On promet la mise à jour régulière, ce qui est pourtant vrai.

Mais si tu as android, tu pourras aussi aller à Google Play et y trouver apk.

Enfin, il y a l’onglet « Application mobile » dans le site officiel du bookmaker avec 1xbet apk.

Tu vois, on te donne plusieurs options de télécharger.

Installer 1xbet application mobile

J’imagine que tu as hâte de passer aux paris sportifs au lieu de faire des procédures ennuyeuses. Mais avant il faut quand-même installer apk que tu viens de télécharger.

Si tu l’as téléchargé via une boutique d’applications, alors l’installation est automatique et tu peux ouvrir l’app presque tout de suite, tu es chanceux et tu commences le jeu sans tarder.

Si tu as utilisé le site et tu as téléchargé 1xbet apk là-bas :

active l’installation des applications mobiles qui ne viennent pas de la boutique d’app, lance l’installation en cliquant sur le fichier apk.

Tu attends quelques minutes et app sera installée dans la mémoire de ton téléphone.

Cette appli est accessible pour :

cote d ivoire,

cameroun,

maroc,

sénégal.

Si tu habites dans un de ces pays, profites-en !

Comment s’inscrire via application mobile 1xbet

Création de compte de parieur est une condition obligatoire si tu veux faire des paris sportifs.

Si tu viens de télécharger et installer 1xbet apk, tu ouvres app et tu entres dans ton compte si tu en as déjà. Sinon, tu dois le créer :

ouvre app clique sur « Inscription », choisis un moyen qui te convient (en un clic, par téléphone / email / réseaux sociaux): choisis un bonus (sports ou casino) ou fais ton choix plus tard, remplis le formulaire.

Perso, je me suis inscrit via téléphone parce que cela me semble le plus confortable.

1xbet bonus

Moi j’adore ces petits cadeaux de la part du bookmaker parce qu’ils me stimulent et font très plaisir. Je vais te parler de mes promo favorites que j’ai utilisé après le téléchargement de 1xbet apk.

Bonus de bienvenue

J’ai déjà signalé qu’au moment de l’inscription tu as le droit à ce bonus :

Sports après le 1er dépôt tu décroches 60000 XAF max Casino + 1xGames après le 1er dépôt tu décroches 1500 euros max et 150 FS

Bonus de vendredi

Lucky Friday permet de doubler le dépôt : c’est-à-dire si tu déposes 1 euro (somme minimale), tu reçois 1 euro, tu déposes 5 euros – tu reçois 5 euros, etc. Le bonus max est de 100 euros. Moi j’adore !

1xbet paris en ligne via portable

Quand tu finis de télécharger 1xbet apk et commences à utiliser l’application mobile tu ne peux plus t’en passer et tu utilises le site très rarement. C’est grâce à la rapidité et l’accessibilité des paris sportifs via le portable. Ça permet de rester toujours en ligne et de suivre le jeu.

Perso, je constate que app économise mon temps. Je parie quand je n’ai rien d’autre à faire et je suis libre : dans le bus, le soir après le boulot. On a tout le temps son portable sur soi et on a cette app 24h/24.

H2 : Paris sportifs dans application

Après l’installation de 1xbet apk je préfère parier en direct parce que c’est plus risqué et moi j’aime le risque quand la situation change vite et on doit prendre des décisions aussi vite. Mais il y a également des paries en prématch.

En outre on distingue :

paris simples,

combinés,

double chance,

handicap,

handicap asiatique.

J’ai énuméré ceux que je fais moi. Il y en a d’autres aussi.

Sports 1xbet

Perso, je parie sur le football (j’adore ce sport !), turf, tennis et golf. Mais je sais qu’on propose aussi des sports virtuels et même cybersports. J’ai dit à mon ami de télecharger 1xbet apk et installer app parce qu’il est fan de Counter Strike et maintenant il parie esports.

1xbet live

Cette fonction magnifique donne accès aux paris sportifs pendant le match. Attention, les cotes changent très souvent mais ça vaut le coup ! Adrénaline monte chaque fois que je parie en direct. Vraies émotions fortes garanties !

Parfois on diffuse le match directement dans app et je suis comme au stade présent à 100%.

1xbet casino

Si vous me demandez si je fais uniquement des paris sportifs après que j’ai installé 1xbet apk, je dirai que bien sûr non. J’aime aussi le casino.

Si vous télécharger application mobile, vous aurez des centaines de jeux dans votre téléphone mobile : Roulettes, Baccarat, Loto… Je n’arrive pas à jouer tous.

N’oublie pas que si tu préfères le casino et les jeux, il y a le bonus bienvenue spécial pour toi. Tu peux l’avoir au moment de création du compte ou plus tard.

Comment recharger son compte 1xbet

C’est naturel que pour parier il faut avoir des sous sur son compte. Soit tu as téléchargé 1xbet apk, soit tu utilises le site, le procès de recharge est identique.

Aujourd’hui les bookmakers proposent beaucoup de possibilités de déposer donc d’habitude ça ne pose aucun problème :

Ouvre « Faire un dépôt » à l’application mobile, Choisis une façon convenable (carte de crédit, paiement mobile Moov Money ou Orange, voucher), Mets la somme désirée, Suis les instructions.

Comment faire un retrait sur 1xbet

Le moment de plaisir chez chaque parieur qui a réussi un pari. A mon avis, les transactions sont plus rapides via l’application mobile (il faut télécharger 1xbet apk) car tu es libre à effectuer dépôt et retrait quand tu veux sans ordinateur.

Donc en ce qui concerne le retrait :

Ouvre « Mon compte » dans l’appli Choisis une façon qui te convient (carte, Moov Money, Orange Money, etc) Mets la somme souhaitée, Suis les instructions.

Il y a des limites de dépôt et retrait variables dans chaque pays donc je te conseille de lire attentivement la section « Aide ».

Moov Money

Si tu as ton compte chez Moov Money, alors tu seras heureux de l’utliser aux paris. C’est fiable et rapide. Accessible dans app (télécharger 1xbet apk pour l’installer).

Orange Money

Perso, j’ai mon compte Orange et je l’utilise chez 1xbet. Les transactions se font vite et en sécurité,

Points forts et défauts de l’application mobile 1xbet

Je voudrais souligner que j’utilise cette app parce que j’y trouve beaucoup d’avantages :

rapidité, pas de bugs,

paris sportifs variés et flexibles,

paris en direct avec streaming de match importants de haute qualité,

plus de 100 jeux de casino,

transactions via Orange Money.

Malgré ça, il y a un petit point faible :

le fichier 1xbet apk pèse beaucoup donc il faudra peut-être libérer de l’espace dans ton portable afin de télécharger mais tu ne regretteras pas parce que l’app améliore le jeu.

Bref, je t’invite à former ton propre avis mais je suis sûr que toi aussi tu seras content comme moi.

Conclusion

J’ai essayé de présenter l’application mobile de 1xbet déstinée aux paris sportifs et jeux de casino. J’ai essayé d’être objectif mais de donner plus de détails qui peuvent aider les parieurs qui hésitent de l’installer.

Ne te décourage pas quand tu verras le poids de 1xbet apk. C’est impossible de faire un bon produit qui pèse léger.

En effet, c’est une app impeccable à l’interface bien développée et facile qui offre toutes les fonctions du bookmaker : paries, dépôt et retrait, inscription, bonus, streaming et autres.