Ces couples qui décident de tout quitter pour un tour du monde !

Déjà en 2017, nous avions écrit un article, avec des conseils https://www.francenetinfos.com/tour-monde-francais-157703/ pour celles et ceux, qui décident de tout quitter, pour un tour du monde !. Pendant cette période du “Covid-19”, les choses ont bien changé, la difficulté de prendre un bateau, ou un avion, a fait prendre conscience, que partir en couple, ce n’est pas si facile que cela. La France, va cet été permettre aux avions de décoller de nouveau, nous avons sélectionné 3 binômes de “Globe-trotters” qui eux, pendant la pandémie n’ont pas abandonné leur projet…

Ils baptisent leur équipe, essentiellement composée d’un “Gars & d’une Fille” !

Gérald et Elisa eux, ont trouvé un nom ingénieux : Les Cogiteurs https://www.instagram.com/lescogiteurs/

L’un travaillait dans l’informatique, et l’autre dans la communication. Tous les deux, ont pris leurs valises en 2018, pour en autre découvrir Kyoto et surtout les macaques Japonais…Bon, le couple, avec l’arrivée de deux enfants, a du se résoudre à poser un temps leurs bagages. Cependant, sur le page “Instagram”, courant de ce mois d’avril 2021, ils annonçaient “Nous avons hâte, de pouvoir de nouveau re-voyager”, en précisant “On a doublé le nombre de globe trotteur entre temps !”

Dans leur périple, le couple a tissé un réseau de connaissances, sur la route du monde. Ils parlent du “Mammouth”, ce gros camion 4X4 http://www.eravirtual.org qui leur a permis de découvrir, pendant 15 jours l’Argentine et le Chili, pour un road trip dans la région de Salta et San Petro de Atacama.

Les Artisans de Demain…

Rose Ha Stone sponsorise le couple “pour apprendre la langue”. Leur chaine YouTube est l’une des plus regardées à l’heure actuelle https://www.youtube.com/channel/UC-wzCLovRXvXrXXF7vFpW5A

À Lahore au Pakistan, Camille & Illiès, voyagent en autonomie depuis 3 ans avec un 4X4 Toyota, après une période de retour en France. Au moment où j’écris ces quelques lignes, le couple est confronté aux manifestations, au Pakistan, suite aux discours d’Emmanuel Macron sur l’Islam et de sa phrase évoquant “une situation de crise”. Alors retour dans l’hexagone ? Surement pas, car entre les montages de leurs films, et le contrat avec leur sponsor principal Camille et Illiès, ont de quoi remplir leur journée.

Un petit détour sur la conception de leurs films. Le binôme aventurier écrit sous la forme d’un scénario, leur périple, durant 3 jours de la semaine, pour une grosse journée de montage et un module vidéo de moins de 10 minutes, toutes les semaines. Malgré tout, l’administratif leur prend du temps, pour le passage aux frontières, régulation avec la douane, autorisation de circulation sur les territoires, et aussi les Visas . “Après dans la semaine, on filme quelqu’un qui nous inspire” précise Illiès. Il faut avouer, que le couple va à l’encontre des autochtones, ils essayent de parler leur langue, pour mieux communiquer.

Leur road trip s’organise avec la recherche d’une autonomie…

Nourriture, gasoil et trajet à préparer…Leur chaine Youtube est monétisée, le couple est aidé aussi par la marque “Sony” qui leur fournit le matos pour les prises de vues !

“Liberté Chérie” ou les Van Lifers à plein temps !

Sophie & Stéphane sont eux, à la découverte du monde, à travers leur musique et leur participation, en tant que “Dj sets”, c’est leur passion commune pour la techno qui les pousse à imaginer des tournages, en immersion sur les plus beaux spots de la planète. Les vidéos sont fabriquées à l’aide de plusieurs caméras et d’un drone. Côté porte monnaie, Stéphane Lafrance est un musicien de studios, ancien Parisien, il a côtoyé le milieu des chanteurs comme Goldman ou autres. Aujourd’hui après des années de tournées musicales, il a aménagé un appartement loft dans la région de Chambéry, avec sa compagne Sophie (musicienne et choriste).

Une complicité sur leurs aventures, même si leur écart d’âge est de plus de 20 ans…

Six ans qu’ils se connaissent, bientôt l’acquisition d’un van Mercedes va leur donner de quoi parcourir le monde à temps plein. Sur le site http://www.technofortheplanet.com on peut voir leur travail sur l’image. Sur leur chaine YouTube, depuis le 16 mai 2020 “Liberté Chérie” comptabilise déjà 300 000 vues. Certaines parties des vidéos sont floutées “C’est un choix de notre part, car le No-Panties de Sophie, n’est pas toujours bien pris en compte par les internautes”. Le concept du nude, leur permet de compléter leur budget en jouant sur la note de la sensualité https://mym.fans/sexysophie

Eric Fontaine