Après Piper McNimbus Tome 1 : La fille qui pouvait voler, retrouvez Piper McNimbus Tome 2 : Le garçon qui savait tout. Une suite qui était très attendue par les anglophones au moment de sa sortie, mais qui n’a pas fait l’unanimité.

Résumé

Piper sait tout faire ! Avec son ami Conrad, petit génie absolu, elle a monté une équipe d’enfants aux pouvoirs extraordinaires qui vont vous étonner !

Il est une légende qui parle d’une mystérieuse jeune fille, capable de voler, et d’un garçon qui saurait tout, absolument tout. La prophétie est formelle : à eux deux, ils auraient le pouvoir de changer le monde…

Le garçon, c’est Conrad Harrington III. La fille, Piper McNimbus. Tous deux se sont échappés de la prison de haute sécurité la plus secrète de tout le pays, réservée aux enfants dotés de pouvoirs exceptionnels. Désormais installé à la campagne chez les parents de Piper, Conrad apprend sa propre mort un soir à la télévision, de la bouche de son père, devenu entre-temps président des États-Unis.

C’est le début d’une spirale infernale qui va les entraîner de la Maison-Blanche jusqu’aux confins du pays en compagnie de toute leur ribambelle d’amis aux pouvoirs tous plus surprenants les uns que les autres…

À propos du livre

“Le garçon qui savait tout” est le tome 2 des aventures de Piper McNimbus, de Victoria Forester, parues aux éditions Lumen.

Sauvé·e·s de l’école dont ils et elles étaient prisonnier·e·s et forcé·e·s d’annihiler leurs pouvoirs, Piper et Conrad vivent désormais chez Piper. Mais ce n’est pas pour autant que c’est les vacances ! En effet, l’ensemble des enfants travaillent dur sur leurs pouvoir pour les parfaire et entrer en lutte contre le gouvernement. Car Conrad, le garçon qui savait tout, comprend rapidement que la suite inexpliquée d’évènements menaçant la vie de nombreuses personnes vient de quelque part. Et il est prêt à tout pour les arrêter.

Au gré de leur périple, le groupe rencontre de nouvelles personnes et fait face à de nouveaux danger et de nombreux pièges. Mais en mettant en commun leurs connaissances et leurs pouvoir, les membres peuvent tout braver, ou presque.

Mon avis

J’avais hâte de découvrir “Piper McNimbus, Le Garçon qui savait tout” car j’avais beaucoup aimé le tome 1. Il y avait de l’action prenante, des difficultés qui ne disparaissaient pas facilement, et des nombreux messages. Je m’attendais donc à retrouver tout cela dans ce nouveau tome. Malheureusement, je n’ai pas réussi à véritablement y trouver mon compte.

D’abord, avec sa couvertures aux sublimes illustrations, il faut avouer que “Le garçon qui savait tout” reste un roman très agréable à lire. L’intrigue est intéressante et j’ai beaucoup aimé voir la manière dont chaque enfant travaillait sur ses pouvoirs pour les maitriser.

Cependant, là où le Tome 1 était addictif, “Le garçon qui savait tout” comporte de nombreuses longueurs. En cause, l’intrigue qui partait un peu dans tous les sens et manquait légèrement de cohérence. Certains éléments amenés se retrouvaient à être peu pertinents, comme l’existence de la soeur de Conrad par exemple. Mais peut-être sera-t-elle développée dans un troisième tome, si troisième tome il y a ? D’autres personnages étaient difficiles à cerner et il était donc compliqué de s’y attacher.

Quant aux péripéties, elles s’enchaînent et se résolvent en quelques lignes à chaque fois, ce qui laisse trop peu de place au suspense. Finalement, les personnages traversent des épreuves mais ne font face à aucune véritable difficulté. C’était un élément que j’avais vraiment apprécié dans le premier tome, le fait que les difficultés en étaient réellement. En effet, Piper, Conrad et les autres enfants devaient vraiment se questionner pour y faire face et parfois on se demandait comment ils allaient s’en sortir. Dans “Le garçon qui savait tout“, on a à peine le temps de se poser la question que c’est déjà résolu. Et c’est vraiment dommage dans un roman d’aventure, même pour un roman jeunesse.

En bref

“Le garçon qui savait tout” aurait pu être la suite parfaite du tome 1 de Piper McNimbus. Malheureusement, la promesse n’a pas été tenue et le roman est somme toute relativement fade. Je n’ai pas retrouvé l’attachement que j’avais aux personnages et à leurs aventures car tout s’entremêle trop sans qu’on prenne le temps de s’attarder dessus. Cela reste une lecture sympathique, mais pas à la hauteur du premier.