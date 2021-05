Les trois pires histoires de pirates est une réédition, des éditions L’école des loisirs, pour cet ouvrage paru en avril 2021. Un livre de Perceval Barrier et Thomas Bretonneau, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, avec un niveau 3 en lecture.

Richard est le seul pirate de son village à ne pas posséder de perroquet. Aussi, les autres se moquent de lui et le montrent du doigt. Tout véritable pirate se doit de posséder un chapeau, un bandeau, un crochet et un perroquet ! Cependant, Richard pense que c’est très cruel d’obliger un oiseau à passer toute sa vie perchée sur l’épaule d’un homme. Et puis, le jeune homme se fiche un peu d’être pirate ou pas. Un soir, lorsqu’il se promène sur la plage, il rencontre un bernard-l’ermite. Celui-ci lui demande de ne pas le regarder, car il est tout nu. Richard trouve rapidement une solution, il lui donne son chapeau. Alors que le jeune homme s’en va, le bernard-l’ermite le remercie.

Trois histoires de pirates sont à découvrir, dans ce petit livre curieux et plaisant. Les récits sont différents, avec des héros particuliers et des aventures plutôt amusantes. Les histoires sont sous la forme de bande dessinée, offrant aux jeunes lecteurs une dynamique de lecture toute différente des romans. Entre narration, bulles de dialogue et cases dessinées, les histoires prennent une ampleur différente, plus immersive. Les héros de ces histoires, sont des pirates pas vraiment comme les autres, plutôt bons et amusants. A travers ce recueil, on se moque un peu des pirates et de leur univers, entre panoplie indiscutable et obsessions du trésor. Le texte est simple, les histoires se lient rapidement, et l’univers graphique est clair, fin et expressif.

Les trois pires histoires de pirates est un recueil de récits de pirates, des éditions L’école des loisirs, avec des héros un peu différents, les pirates touchants, drôles, amusants, gentils, attachants, respectueux, bienveillants…