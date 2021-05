Le CBD signification et modalités du cannabidiol

Le CBD c’est quoi ? Que veut dire cannabidiol ? Molécule issue du cannabis, elle est totalement légitime en France. Mais pourquoi ? Voici sa définition, sa signification et tous ses secrets.

Que veut dire CBD (cannabidiol) ?

La signification du terme CBD est cannabidiol. Cette substance est un phytocannabinoïde bicyclique hydrophobe et présente dans le chanvre, plante identiquement nommé cannabis.

Le CBD, c’est quoi ? Définition de la substance

Le CBD est par définition une substance de la famille des cannabinoïdes non-psychotrope présente intrinsèquement dans les variétés de chanvre sativa et indica. Cette molécule détient des fonctionnalités médicinales variées et a l’avantage de ne pas ordonnancer d’effets stupéfiants contrairement au THC.

Signification CBD et THC : quelle différence ?

La dissimilitude entre cannabidiol et Delta-9 TetraHydroCannabinol (THC) est avant tout que le cannabidiol ne détient pas d’effet psycho-actif et ne suscite pas d’addiction. Ainsi le THC, qui est une substance psychiquement active, va modifier l’état de conscience du sujet et, est considéré comme drogue. A l’antithèse, des études mettent en avant les vertus thérapeutiques du CBD ainsi que ses bienfaits sur la santé.

Quel est le fonctionnement du CBD ?

Le cannabidiol va jouer un rôle catalytique dans l’organisme. Cet élément agit sur le système nerveux central (SNC) en anéantissant l’incidence de la douleur, l’angoisse ou l’anxiété. Pour avoir ces effets, le cannabidiol va se lier aux récepteurs CB1 et CB2 présents physiologiquement dans notre cerveau. C’est par cette liaison que le cannabidiol agira sur notre système cérébral et aura ces propriétés thérapeutiques.

Les effets bénéfiques associés à ce cannabinoïde non psycho-actif

Depuis une quinzaine d’années, le CBD est intensément approfondi dans la sphère scientifique et de plus en plus de bénéfices sont découverts. A ce jour, tous les effets positifs ne sont pas éventés et nous ne pouvons que vous dresser une brève revue non-exhaustive des bienfaits du CBD sur la santé (Journal of Clinical Pharmacology, 2019) :

Réduit les douleurs, inflammations, anxiété et crise d’angoisse.

Pourrait soulager des maladies mentales comme la schizophrénie.

Peut jouer un rôle bénéfique sur le cancer, diabète ou maladies cardiovasculaires.

Semble pouvoir réduire les crises épileptiques chez les patients souffrant d’épilepsie.

Ce que dit la loi française

La définition du CBD stipule que ce n’est pas une drogue. En effet, cette substance ne détient pas effets psychoactifs. Ainsi, le CBD est autorisée en France depuis novembre 2017. Il peut être commercialisé et ingurgité librement et sous différentes formes. Le prétexte principale à cette légalisation : il n’est pas nocif ou nuisible et ne déclenche pas d’addiction.

Attention ! Pour qu’un produit CBD soit autorisé en France, il doit contenir moins de 0,2% de THC. Ainsi, toutes les denrées comme la résine de cannabis ou la marijuana restent illégaux dans l’hexagone.

Quels manières pour consommer le CBD ?

On sait désormais ce que veut dire CBD. Il reste à imaginer : quel est son apparence ? Est-il vendu ? Il est considéré comme un complément alimentaire et peut être consommé sous aspects discordant :

Huile : dilué avec différents types d’huiles, on l’absorbe avec un goutte-à-goutte soit directement sur la langue ou mélangé dans une boisson ou un plat alimentaire.

: dilué avec différents types d’huiles, on l’absorbe avec un goutte-à-goutte soit directement sur la langue ou mélangé dans une boisson ou un plat alimentaire. Pâte : consommée seule ou avec d’autre nourritures.

: consommée seule ou avec d’autre nourritures. Capsule : s’absorbe comme un médicament puis est dissout dans l’estomac.

: s’absorbe comme un médicament puis est dissout dans l’estomac. Chewing-gum : se mastique.

: se mastique. E-liquide : le CBD peut régulièrement se vapoter au sein de clope électronique. Il sera absorber par les poumons puis circulera rapidement dans le système sanguin. L’action sera plus rapide que lors d’une consommation par voie intestinale.

: le CBD peut régulièrement se vapoter au sein de clope électronique. Il sera absorber par les poumons puis circulera rapidement dans le système sanguin. L’action sera plus rapide que lors d’une consommation par voie intestinale. Produits cosmétiques : s’applique sur la chair pour affronter les troubles locaux comme l’acné, des imperfections ou encore des douleurs articulaires.

Quelque soit le type de consommation choisi, il est primordial de toujours respecter la posologie indiqué sur l’emballage. Cela évitera de potentiels effets secondaires.

Conclusion : que penser de ce produit ?

Pour conclure, cette substance thérapeutique détient bien des vertus et peut s’utiliser comme cannabis médicinal. L’huile et les eliquides de cannabidiol sont autorisés en France mais attention de choisir un produit correspondant aux normes attribuées.