Eleanor & Grey, une superbe romance de B. C. Cherry

Découvrez (ou redécouvrez) “Eleanor & Grey“, la douce romance de Brittainy C. Cherry. Douce, oui, mais qui ne fait pas l’impasse sur des sujets forts et importants, comme à son habitude. Embarquez pour une romance touchante et pleine d’émotions aux côtés de personnages ultra-attachants.

Résumé

Eleanor et Greyson, opposés en tous points, se rencontrent au lycée, tombent amoureux, et deviennent uniques l’un pour l’autre, jusqu’à ce que la vie et son lot de malheurs les sépare alors qu’ils ont 17 et 18 ans. Lorsque 10 ans plus tard, Eleanor accepte ce boulot de nounou dans les beaux quartiers, elle n’aurait jamais pu imaginer, qu’elle devrait s’occuper des enfants de Greyson, son amour de jeunesse. Mais le garçon qu’elle avait connu par le passé, est devenu un homme – un homme froid, solitaire, détaché de tout.

Le sourire qui perçait parfois le dans le regard tourmenté du garçon qui avait ravi son coeur de jeune fille, suffisait à convaincre Eleanor que ce garçon-là, valait la peine qu’on se batte pour le retrouver. Tout ce qu’espère Eleanor c’est d’avoir la chance de laisser une marque à son tour sur l’ âme de Greyson East, qui l’a marquée à jamais.

À propos du livre

Paru récemment en version Poche chez Hugo New Romance, “Eleanor & Grey” est un roman magnifique et touchant.

Eleanor et Grey, comme dans tous les romances de Brittainy C. Cherry, ont leurs valises. Eleanor perd sa mère à l’âge de 16 ans à cause d’un cancer et remonter la pente est extrêmement difficile quand son père s’est complètement laissé abattre par la peine. Quant à Grey, sa relation avec ses parents est très compliquée (et j’aurais d’ailleurs aimé en savoir plus car ça reste un peu en surface). Une quinzaine d’années plus tard, il subit la perte de sa femme qu’il doit surmonter avec ses filles. L’auteure suit son schéma habituel, où face à ces personnalités brisées, Eleanor et Grey se reconstruisent ensemble, grâce à l’autre.

Mon avis

“Eleanor & Grey” n’est pas un coup de coeur tel que l’a été “Landon & Shay“. Cependant, il contient tout ce que j’aime dans les romances de Brittainy C. Cherry. À commencer par des personnages ultra attachants. En effet, dès les premières pages j’ai adoré Eleanor. Elle est douce et attentionnée, observatrice et emplie de bienveillance. Quand à Grey, il est profondément gentil et bienveillant, et même quand ses émotions le détruisent, son coeur reste le même. Quant à ses filles, Lorelai est absolument adorable et Karla est très intéressante.

J’ai vraiment adoré la bienveillance constante dans “Eleanor & Grey“, au travers du traitement des sujets, et surtout des personnages. En fait, si je devais décrire la relation d’Eleanor et Grey en un seul mot, ça serait “mignonne”. C’est même la relation la plus adorable que j’ai croisée au gré de mes livres. Ils sont juste beaucoup trop mignons ensemble. Ni trop, ni pas assez, ce n’est pas dégoulinant, c’est juste parfait.

Comme à son habitude, Brittainy C. Cherry aborde des sujets forts dans “Eleanor & Grey“. Le deuil, sujet presque omniprésent chez elle, est parfaitement traité et il est bien difficile de ne pas être touché·e par l’histoire de Grey et d’Eleanor. Un autre sujet omniprésent dans ses romans est la différence. Les filles de Grey, Lorelai et Karla, sont chacune différentes aux yeux des autres. La première parle régulièrement à sa mère depuis sa mort, les autres la traitant de “cinglée qui parle toute seule”. Quant à Karla, son visage est rempli de cicatrices depuis l’accident et se fait harceler au lycée à cause de ça. Mais encore une fois, chaque passage est traité de manière très juste.

En bref

“Eleanor & Grey” est ce genre de roman qui vous faire rire, pleurer, soupirer de tendresse et traverser tout un panel d’émotions. Finalement, les romans de Brittainy C. Cherry sont presque des guides sur comment devenir tolérant et bienveillant envers les autres. Elle ouvre nos coeurs et les répare lorsqu’ils sont brisés (principalement par sa faute d’ailleurs…) et on ne la remerciera jamais assez pour ça.