C’est MAGNIFIQUE, un film de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol

Le film C’EST MAGNIFIQUE est une comédie bienveillante d’un homme qui découvre la société avec toutes les situations cocasses que cela peut générer. Une fable actuelle.

Synopsis du film C’EST MAGNIFIQUE

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.

Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider.

Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

Rencontre avec Clovis Cornillac du film C’EST MAGNIFIQUE

FrancenetInfos a participé à une projection en avant-première du film C’EST MAGNIFIQUE au cinéma Cézanne à Aix En Provence, puis à une rencontre avec la Presse ce 23 avril 2022 avec Clovis CORNILLAC et Alice POL

CLOVIS CORNILLAC

Comment définir le genre de ce film

On n’arrive pas vraiment à le définir. Le public m’a donné comme référence des films comme Forest Gun, Amélie Poulain, Tim Burton, Bienvenue Mr Chance, Zelig. Des références extrêmement flatteuses pour moi mais ce n’estg

pas pour me comparer à ces grands films, ces grands réalisateurs. Par contre tous ces films, je ne saurais pas comment les qualifier. Ce que je trouve de bien c’est que ceux sont de beaux films et qu’ils ont rencontré le public.

Genèse du film

Après UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT, qui avait bien marché, nous voulions, avec mes deux coauteurs Lilou Fogli et Tristan Schulmann, trouver un nouveau projet. Je voulais faire un film sur la bienveillance. Je suis convaincu que l’humain est bon de nature. En

réalité les gens sont plus heureux avec des gens heureux. Tous ces discours sont souvent annihilés et agressés par une forme de cynisme qui est devenu un peu général de ce que j’appelle ce ricanement sarcastique. Systématiquement, on se fout de la gueule de tout : des politiques, des gens engagés. Ce qui est compliqué c’est qu’il y a beaucoup de gens cyniques très intelligents. Mais, la généralité du cynisme, je la trouve assez bête.

Je voulais faire un film avec un personnage qui soit en sorte un super héros, simplement parce qu’il est en relation avec la nature, avec des choses très directes, évidentes et par son prisme on serait confronté à l’absurdité dans le monde dans lequel on vit, tout ce qui nous paraît logique : l’argent, les papiers, les numéros,…

Scénario

Le process a été long, plus de trois ans. J’ai des scénaristes qui travaillent formidablement bien, qui sont précis. Cela a été beaucoup de travail, mais un travail joyeux et formidable.

Régulièrement, il m’arrive de me tenir qu’un film soit raté ou ne me plaise pas n’est pas très grave, ça fait partie du chemin. Mais qu’il ne soit pas travaillé cela m’ennuie franchement. Il n’y a pas de justice sur ce point, pour certains films, il n’y a pas de travail réel et pourtant ils cartonnent, ça brouille les cartes. Et par la suite, on veut reproduire ce schéma et je trouve ça dommage.

Je veux faire un film parce que j’ai quelque chose à raconter, pas uniquement pour la technique.

Plus compliqué de réaliser un film sur la bienveillance ne risque t’il pas de subir des critiques non fondés

Je peux concevoir que l’on n’aime pas mon film. La seule chose que je ne pourrai pas accepté c’est de dire, il se fout de nous, c’est un film pas travaillé.

Proposer quelque chose, c’est s’exposer, il n’y a pas d’injustice dans la critique.

Ce qui est compliqué c’est de convaincre les financiers, si le film est un vrai risque. En reproduisant un schéma qui a marché, la personne qui adonné son aval ne sera pas pointée du doigt.

Comment s’est passé le casting ?

Le scénario n’a pas été fait pour les acteurs. Le casting s’est fait par la suite.

Pour le rôle de Pierre

Au départ, je pensais à Stromae. Il a aimé le scénario mais il était dans une époque de sa vie où, il n’a pas pu accepter.

J’ai pensé à Vincent Lacoste, avec ce rôle de « non âge » mais son désir du moment était de passer à des rôles d’homme – à l’opposé !

Le producteur, notamment le partenaire chez Orange m’a dit, depuis le début pour moi Pierre c’est toi ! Du coup, j’ai réfléchi et j’ai retenu l’option.

Alice Pol

J’avais découvert Alice Pol dans UNE FOLLE ENVIE où elle avait un tout petit rôle et je lui avais trouvé une vraie fraîcheur : elle avait quelque chose de l’ordre d’une fraîcheur colérique. Il me fallait une belle actrice qui puisse jouer dans un registre inédit pour elle, sans que ce soit un rôle de composition. Alice est une fille profondément gentille, avec une énergie incroyable, un vrai enthousiasme, de la force et de la candeur. Elle est graphique : elle peut être une héroïne de film, et je trouvais intéressant de l’amener ailleurs. Quand je lui ai proposé le rôle, elle a foncé et a été formidable sur le plateau. Elle incarne le personnage exactement comme je voulais : son jeu est tenu, mais pas exubérant, et elle est au bon endroit. On est heureux qu’elle vive cette situation avec ce gars-là.

Gilles Privat

qui joue Daria est un camarade de théâtre avec qui j’ai fait beaucoup de spectacles. C’est un grand acteur que je recommanderais à n’importe qui. Et c’est une crème dans la vie ! C’est un grand bosseur qui a un vrai talent. Je connais Laurent Bateau depuis longtemps et je l’ai prévenu qu’il allait jouer une véritable ordure sans rien à racheter. C’est une figure de conte : il incarne l’image du méchant sans motivation psychologique, il cumule tous les mandats de la saloperie. Il avait une fonction réelle qu’il a jouée à fond.

Il fallait qu’il jubile d’être une ordure : c’est sa nourriture.

Myriam Boyer

est parfaite dans le rôle et le film. J’avais un doute au départ parce que, de toute évidence, on se ressemble physiquement. Mais, au fond, on peut avoir des morphotypes de gens qui se ressemblent mais qui ne sont pas liés par les liens du sang. J’aime jouer sur cette ambivalence, et en plus, c’est un plaisir de la diriger et de la voir jouer.

Lilou Fogli

est une femme très belle, graphique, qui peut être très sophistiquée malgré elle. Et l’amener dans un petit pavillon pour en faire une nana sans relief, c’était intéressant. C’est pour moi un rôle «en creux», qui n’est pas nécessairement gratifiant, mais nécessaire à la narration. Autant elle était exubérante dans UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT en soeur extravertie, autant ici elle est introvertie.

Et la musique ?

J’ai travaillé avec Guillaume Roussel qui s’est formé aux côtés de Hans Zimmer. Sur sa relation au cinéma et à l’image, c’est un musicien hors pair : il est capable de travailler la matière cinématographique. En montage, on lui envoyait des séquences, même non finalisées. Il enregistrait chez lui, à Los Angeles, et nous faisait des propositions incroyables. On échangeait constamment et les séances d’enregistrement ont été jubilatoires.

Depuis que je suis gamin, je suis bouleversé par Dario Moreno. Je trouve qu’il y a quelque chose de Demy dans les orchestrations de Moreno – quelque chose de joyeusement triste. Je pense que cela vient aussi de John Berry qui l’a dirigé dans OH ! QUÉ MAMBO : Moreno ne joue pas bien, mais il est d’une candeur jubilatoire. C’est un film qui m’a profondément marqué et que j’adore.

Tournage

Mes plateaux sont silencieux ou on se marre. Si on a à s’expliquer, on ne le fait pas sur le plateau. Je demande beaucoup

Je fais tout le découpage en amont, c’est des documents de 3 classeurs dans lequel, il y a les mouvements de caméra, les éléments de décor,… Tous mes chefs de poste ont ce document pour optimiser les journées pour que je puisse m’intéresser aux prises et aux acteurs. Je ne suis pas génial, je ne peux arriver à un endroit et décider ce que l’on peut faire. Je ne suis pas comme ça.

Mon Avis sur C’est Magnifique

La première partie du film basées sur des situations cocasses est à mon goût, un peu lourde et trop convenue. Par la suite, je me suis laissé porter par le film et sa bienveillance et, j’en suis ressorti avec un sentiment plutôt agréable.

Fiche du film C’EST MAGNIFIQUE