Pokémon – Le guide cherche-et-trouve

La collection de livre Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or, se complète avec ce nouveau titre Le guide cherche-et-trouve Les 18 types de Pokémon de Galar. Un ouvrage de 128 pages, paru en mars 2022, qui suggère aux enfants de découvrir les Pokémon de Galar au travers de grandes scènes de « cherche et trouve ».

Le bel album débute avec un sommaire assez complet, présentant les différents types des Pokémon de Galar. Ainsi, c’est avec les créatures de type plante que débute la découverte et le jeu. Avant de découvrir une grande scène, fourmillant de détails et des Pokémon, un premier jeu d’observation est suggéré aux enfants. Parmi quatre créatures, un seul n’est pas présent sur la scène à venir, et il va falloir le définir ! Ensuite, sur la double page suivante une grande illustration avec plein de Pokémon est à découvrir. Une frise, sur l’une des pages, invite les enfants et fans à retrouver deux Jiloflor, trois Grainipiot, deux Ceribou, quatre Verpom et six Mystherbe.

Le guide propose de découvrir les différents types de Pokémon de Galar, tout en s’amusant à les retrouver au travers de grandes scènes pleines de détails et fourmillant de créatures. L’album se veut très complet, pour les jeunes lecteurs, qui vont pouvoir retrouver tous les Pokémon de Galar, selon leur type. Ainsi, après de grandes scènes de jeu de cherche et trouve, les créatures sont à retrouver et sont présentées selon leurs 18 types. Le guide est assez complet et intéressant, pour les enfants qui vont pouvoir tout connaître de la majorité des Pokémon rencontrés. A la fin de l’ouvrage, il y a aussi, à retrouver, un défi, des scènes bonus et les solutions à tous les cherche et trouve.

Pokémon – Le guide de cherche-et-trouve est un album très complet, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un livre qui propose de découvrir les créatures de Galar au travers de grandes scènes, d’un jeu d’observation et de présentation de tous ces types de Pokémon.

Pokémon aux éditions Les livres du Dragon d’Or