Rapport sur Nordahl L. aux éditions Hervé Chopin

Rapport sur Nordahl L. est un ouvrage de Michel Moatti, paru aux éditions Hervé Chopin, en mars 2022. Un livre de 272 pages, qui revient sur ce fait divers médiatique, mais aussi sur l’homme, le criminel, les silences, la terreur, les incompréhensions…

L’ouvrage débute avec un avant-propos qui explique qu’une première version du livre devait être publiée à l’automne 2018. C’est sur l’injonction de Nordahl Lelandais et de son avocat, qui menaçait d’en demander l’interdiction judiciaire, ainsi qu’une allocation de dommages-intérêts, que l’auteur et la maison d’éditions ont décidé de différer la publication de l’ouvrage, et ce jusqu’à ce qu’une décision juridique définitive ne soit rendue. La préface du livre est assumée par Jennifer De Araujo, la maman de Maëlys, qui a affronté la perspective de parler à cœur de « l’affaire ».

Ensuite, plusieurs chapitres sont à découvrir, revenant sur tout, les personnages, les faits, l’environnement… C’est un rapport en profondeur qui est à découvrir ici, et qui plaira à tous les lecteurs de faits divers. L’histoire de Nordahl Lelandais n’est pas à découvrir ici, mais plutôt la construction d’un criminel effroyable. Le livre revient donc sur cette affaire effroyable, qui prend assez aux tripes, dévoilant les faits, la mise en place de tous les éléments, qui vont faire de cette soirée une tragédie. Tout est très bien décrit, le récit est précis et minutieux. Le livre est aussi, par moments, difficiles à lire, pour les âmes plus sensibles, mais malgré tout intéressant, captivant et angoissant, car rien ne semblait présager un tel évènement. L’analyse de ce fait divers est pleine d’émotion, assez intéressante et effrayante.

Rapport sur Nordahl L. est un ouvrage très complet, de Michel Moatti, docteur en sociologie des médias, professeur à l’université et ancien journaliste, paru aux éditions Hervé Chopin. Un livre entre enquête et roman, très bien découpé, revenant sur tous les faits, les personnages, les évènements, le passé…

Rapport sur Nordahl L.