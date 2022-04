Mystère & pyjamas-chaussettes – Les fantômes s’embrouillent

Les fantômes s’embrouillent est le deuxième tome de la nouvelle série de romans jeunesse, Mystère & pyjamas-chaussettes, des éditions Nathan. Un ouvrage de Louise Mey, paru en février 2022, qui présente une nouvelle aventure pour Camille, jeune héroïne positive et engagée.

Cette nouvelle histoire commence de manière pas très rigolote. Papa-Tom a reçu un coup de téléphone de sa sœur, tante Nanou, pour l’avertir que leur papa était mort. Cela s’est passé dimanche matin, Camille était encore dans son lit, en train de lire quelque chose avec Mamie. Il s’agissait d’un truc sur les xénarthres, soit sur les paresseux, car elle adore ces animaux-là ! Un documentaire qu’elle a emprunté à la bibliothèque, dont elle aimait passer le temps à regarder les nombreuses photographies de xénarthres d’Amérique du Sud. Elles observaient toutes deux les différences entre les paresseux à deux doigts et les paresseux à trois doigts, lorsqu’il y a eu une sonnerie de téléphone.

Après une triste nouvelle, une voyante curieuse contacte Papa-Tom prétendant avoir un message de l’au-delà, pour lui… Camille, très méfiante, décide de mener l’enquête sur cette médium étrange, de plus que cela sème un peu le chaos entre les deux papas. Le roman d’aventures, pour les jeunes lecteurs, à partir de 9 ans, dévoile une nouvelle intrigue assez bien menée. L’héroïne positive et déterminée, toujours accompagnée de Mamie, décide de mener une curieuse enquête, sur le monde des fantômes, car cela ça les connaît ! Le rythme est donné et l’intrigue prend rapidement les enfants qui suivent les investigations de la jeune fille. Les rebondissements sont nombreux, avec arnaques, frayeurs et vérités, mais aussi les thèmes de cette série qui sont l’adoption, le handicap et l’homoparentalité. Quelques illustrations en noir et blanc, accompagnent l’histoire de cette héroïne fabuleuse.

Les fantômes s’embrouillent est le deuxième tome de la série de romans jeunesse Mystère & pyjamas-chaussettes, des éditions Nathan. Une nouvelle aventure pour la jeune Camille, accompagnée de sa baby-sitter fantôme, qui vont devoir démêler le faux du vrai…

