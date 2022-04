Happytech – Le bonheur nuit gravement à la santé

Le bonheur nuit gravement à la santé est le premier tome d’une nouvelle série psycho-sociale, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Corbeyran et Alessia Fattore, parue en mars 2022, qui propose une intrigue curieuse autour du bonheur, dans une société manipulée.

Xavier se retrouve en famille, l’un des moyens les plus dispendieux découverts par l’homme, pour s’emmerder pendant le week-end. Il est près du cubi de rosé et ne le lâche pas. Non loin de lui, il y a sa femme, Carole, qui discute avec quelqu’un. Un peu plus loin, à table, il y a son père et juste en face, son oncle. C’est son oncle qui a organisé ses retrouvailles. En effet, les deux frères ne s’étaient pas adressé la parole depuis une éternité, mais ils font comme s’ils étaient super contents de se revoir… Xavier ne présente pas les autres membres de cette nombreuse famille, il faut juste savoir qu’il y a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes et beaucoup de mômes. Ces derniers braillent et galopent dans tous les sens. Depuis une heure et demie les voisins menacent d’appeler la police. Xavier ne se sent pas à sa place, il ressent comme un malaise, il a du mal à faire semblant.

Le récit est curieux, présentant Xavier, qui est le narrateur de son histoire. Un trentenaire qui prend conscience que sa vie lui échappe et veut y remédier avant qu’il ne soit trop tard. Il veut quitter ce cauchemar, qui a débuté depuis cette cousinade ! En effet, depuis il a compris que ses cousins se sont toujours moqués de lui, sa femme l’a quitté, il s’est fait virer… Aussi, il décide de soigner son malheur lors d’un stage chez Happytech. Mais des faits troublants et une rencontre avec l’égérie vont pousser Xavier à se poser des questions et à s’interroger sur les véritables intentions de la société. La bande dessinée présente une satire sociale curieuse, autour du bonheur et de la manipulation, assez bien menée, intéressante. Les secrets, l’ambition, le pouvoir, l’argent sont aussi au cœur de cet album. Le dessin est moderne, expressif, assez simple et structuré, plaisant.

Le bonheur nuit gravement à la santé est le premier tome de la satire sociale mordante, des éditions Delcourt. Un récit qui présente une comédie psycho-sociale plutôt bien menée, intrigante, curieuse, permettant de se poser des questions autour du bonheur et de notre société.

Happytech, satire sociale des éditions Delcourt