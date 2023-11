Chabert & Guillot – Le calendrier de l’Avent Nougats

Chabert & Guillot est une entreprise française qui, depuis près de 175 ans, nous régale de ses nougats. La fabrique de nougats présente un calendrier de l’Avent gourmand et fondant. Un coffret unique qui présente un bel assortiment de confiseries offrant des instants gourmands mémorables.

Le calendrier de l’Avent semble assez simple, sobre et élégant. Les illustrations rappellent les fêtes et les gourmandises. Comme un diptyque, le coffret s’ouvre en deux, pour laisser apparaître, de part et d’autre, vingt-quatre cases à ouvrir, au fur et à mesure que les jours avancent, et cela jusqu’à Noël. Une case plus grande que les autres sera à ouvrir le 24 décembre.

La première case cache un bonbon au chocolat noir, fourré au nougat de Montélimar. Une bouchée gourmande, qui offre une puissance avec le chocolat noir, accompagné de la douceur du nougat. Dans la deuxième case se trouve un nougat aux figues. Un moment délicat et curieux, qui offre un parfum fruité, un brin de croquant, avec les graines, qui viennent craquer sous les dents. La troisième case offre une nouvelle fois, cette même bouchée fruitée.

Ainsi de suite, chaque jour, des nougats sont à retrouver et déguster. A l’intérieur, du calendrier de l’Avent, les bouchées gourmandes restent variées. En effet, il y a des nougats de Montélimar, des nougats au caramel au beurre salé, des nougats aux figues, des nougats saveur framboise, des bonbons chocolat noir fourré au nougat, des chocolats au lait saveur orange aux éclats de nougat… Plusieurs variétés de nougats et autres gourmandises sont à découvrir et à retrouver dans ce coffret. Il propose ainsi de découvrir plusieurs produits Chabert & Guillot, parmi les plus savoureux et surprenants, mais aussi de saison.

Chabert & Guillot est une marque française, une fabrique de nougats, qui présente un délicieux calendrier de l’Avent, pour patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël. Des instants de douceur, pour attendre Noël, et savourer de délicieuses bouchées suaves et fondantes.