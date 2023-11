On a testé la voyance par téléphone avec Esteban Frederic

Vous souhaitez découvrir votre avenir, mais vous ne savez pas quel voyant consulter ? Pour vous aider, nous avons testé le cabinet de voyance du médium médiatique : Esteban Frederic.

Qui est Esteban Frederic et pourquoi a-t-il retenu notre attention ?

Connu pour ses prédictions sur la démission du pape Benoit XVI, et être le seul voyant de la profession à avoir annoncé plus de 8 mois à l’avance la première élection d’Emmanuel Macron. Nous avons été attirés par l’envie de pouvoir tester son cabinet, et de vous partager notre expérience la plus juste et honnête possible.

Nominé parmi les 10 meilleurs voyants de France, Esteban Frederic est un jeune médium qui a été très tôt propulsé sous les feux des projecteurs. Après avoir travaillé en direction à la télévision et à la radio, il a créé sa propre plateforme de voyance en 2018. Il y propose des consultations aux côtés de son équipe de voyants recrutés pour leur réelle capacité à prédire l’avenir de leurs consultants.

Comment se sont déroulées les consultations ?

Pour avoir une vision globale, nous avons consulté Esteban Frederic et une voyante de la plateforme qui se prénomme Alexia. Deux consultations par téléphone et un même constat : l’accueil est chaleureux, la démarche empathique et bienveillante. Chacun me demande mon prénom et ma date de naissance pour se connecter à mes vibrations énergétiques.

La question posée à Esteban Frederic

Alors que je pensais poser une question sur le domaine professionnel, les choses ne se sont pas passées comme prévu. À l’annonce de ma date de naissance, Esteban Frederic s’est mis à recevoir un flux d’information impressionnant. En quelques secondes à peine, il accède à toute ma vie. Mon passé, mon présent, mon futur, tout. Il me parle de moments marquants de ma jeunesse, et notamment de la perte de mes parents. Dans ses visions, il me décrit « un accident tragique sur une route de campagne un soir de pluie, et une perte de contrôle dans un virage ».

Esteban Frederic évoque ensuite d’innombrables événements avec des détails extrêmement précis : mon accident de ski, mes relations amoureuses, mon divorce, mes enfants, mes crises existentielles. Je suis bluffé. Tout concorde. Je ne repense même plus à ma question initiale et je me laisse porter par ce courant de vérités. Puis, de lui-même, Esteban aborde ma situation actuelle : mes peurs, mes angoisses, mes blocages, mes questionnements. S’en suit alors une pluie de prédictions dans tous les domaines pour m’aider à, m’a-t-il dit, « démêler les nœuds de mon existence ».

Notre impression :

J’étais loin de penser que la voyance pouvait être si bluffante et si précise. Sans broder, sans gaspiller la moindre information, c’est une avalanche d’informations qu’Esteban Frederic reçoit d’on ne sait où et nous transmet. Tout est précis, fluide, intéressant et pertinent. En clair, une expérience incroyable que je recommande à tous.

La question posée à Alexia

Pour ma consultation avec Alexia, qui a eu lieu le lendemain, je m’en suis cette fois tenu à ma question initiale, à savoir : que voyez-vous pour mon avenir professionnel ? Alexia m’explique qu’elle va utiliser les tarots pour canaliser ses ressentis et à part quelques différences dans l’approche et la façon de mener la discussion, je me retrouve de nouveau bluffé par tout ce qu’elle me transmet. Alexia revient sur mes études importées. Mes prédispositions artistiques. Elles me voient ensuite au contact d’enfants ouvert (animer des ateliers d’écriture), puis libre de vivre de ma passion, de façon indépendante. Elle m’explique qu’il voit des mots et des livres autour de moi et finit par me demander si je suis écrivain, journaliste ou rédacteur. Je lui réponds que je suis un peu tout ça à la fois !

Notre impression :

Là encore, c’est une voyance constructive, enrichissante et apaisante. Les mots sont bien choisis, les visions sont limpides. Alexia a une approche très humaine de la voyance, j’ai ressenti beaucoup de générosité chez elle et une réelle envie de me donner des clefs pour mon bien-être présent et futur.

Notre avis global :

Nous étions à des années-lumière de nous douter que la voyance pouvait aller aussi loin. C’est donc un grand oui pour le Cabinet d’Esteban Frederic, qui se compose de professionnels dotés de réelles capacités intuitives.”